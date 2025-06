Straße von Hormus in Gefahr Ölpreis-Alarm: Nahost-Feuer droht globale Versorgung zu sprengen Die Ölpreise haben sich zu Wochenbeginn äußerst volatil gezeigt. Nach einem Anstieg von sieben Prozent am Freitag trieben neue Raketenangriffe zwischen Israel und dem Iran die Notierungen weiter in die Höhe.