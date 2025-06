Thyssenkrupp zieht Umbau durch und stoppt Spekulationen!

Thyssenkrupp drückt beim Umbau seiner lange defizitären Stahlsparte aufs Tempo – und widerspricht zugleich Spekulationen über einen schleichenden Rückzug aus dem Kerngeschäft. Vorstandschef Miguel López hat in einem Interview bekräftigt, dass der Einstieg des tschechischen Milliardärs Daniel Křetínskýs EP Group bei Thyssenkrupp Steel Europe zügig vollzogen werden soll – jedoch in klarer Abfolge: erst Restrukturierung, dann das 50:50-Joint-Venture.

"Ohne weiter Zeit zu verlieren, aber in der richtigen Reihenfolge", betonte López. Zunächst verhandle der Stahlvorstand mit Betriebsrat und IG Metall über die Umstrukturierung. Danach folge der nächste Schritt mit der EP Group, die bereits 20 Prozent an der Stahlsparte hält und auf 50 Prozent aufstocken will.