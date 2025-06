Ölpreis zieht an!

Infolge des israelischen Angriffs auf iranische Einrichtungen steigen die Ölpreise. Ein Barrel (159-Liter-Fass) der Nordseesorte Brent, das für die Lieferung im August vorgesehen ist, verzeichnete am vergangenen Freitag einen Anstieg von über 13 Prozent. Der Preis für die US-amerikanische Sorte WTI verzeichnete einen Anstieg von bis zu 14 Prozent, was zuletzt vor fünf Jahren in ähnlichem Ausmaß beobachtet wurde. Die Eskalation weckt bei Investoren die Befürchtung, dass das Ölangebot auf dem globalen Markt eingeschränkt werden könnte. Der Iran stellt ein bedeutendes Land in der Ölproduktion dar. Darüber hinaus könnte das Land im schlimmsten Fall die Straße von Hormus blockieren. Der Ölkonzern Exxon könnte von einer möglichen Verknappung profitieren.

