Garantieprodukt auf Amazon, Apple, Microsoft Nvidia, Alphabet und Meta

Wer nun eine Investition in diesen um die Tesla-Aktie von „Magnificent 7“ auf Magnifcent 6“ reduzierten Aktienkorb in Erwägung zieht, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf eine Investition in ein Garantieprodukt mit vollständiger Partizipation an der Wertentwicklung des Aktienkorbes bis zum Cap ins Auge fassen.

Wer in den vergangenen Jahren in die Aktien der US-Technologieriesen investiert hat, konnte sich trotz der derzeit ins Stocken geratenen Kursrally über kräftige Kursgewinne freuen. In den vergangenen 12 Monaten verzeichneten die Alphabet-, die Amazon-, die Apple-, die Meta-, die Microsoft- und die Nvidia-Aktie Kursbewegungen von minus 14 (Apple) bis plus 35 (Meta) Prozent.

Mit der neuen, von der Erste Group angebotenen Credit Agricole-US Tech Garant 25-30-Anleihe können Anleger in den nächsten 5 Jahren ohne Kapitalverlustrisiko bis zu 29 Prozent an einem Kursanstieg des Aktienkorbes teilhaben.

29%-Chance 100% Kapitalgarantie

Die am 27.6.25 festgestellten Schlusskurse der Amazon-, der Alphabet-, der Apple-, der Microsoft-, der Meta und der Nvidia-Aktie werden als Anfangswerte des mit jeweils 16,67 Prozent gleich gewichteten Aktienkorbes fixiert.

Entwickelt sich der Aktienkorb in den nächsten fünf Jahren, bis zum Bewertungstag, dem 27.6.30, positiv, dann werden Anleger vollständig an der Wertsteigerung des Index beteiligt. Legt der Korb bis zum 27.6.30 beispielsweise um 18 Prozent zu, dann wird die Anleihe am 4.7.30 mit 118 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt.

Bei einem Kursanstieg von mehr als 29 Prozent limitiert der bei 129 Prozent des Ausgabepreises angebrachte Cap das maximale Renditepotenzial des US Tech Garant 25-30 auf 29 Prozent. Entwickelt sich der Korb in den nächsten 5 Jahren negativ, dann wird die Anleihe mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt. In diesem Fall werden Anleger einen Verlust in Höhe des am Laufzeitbeginnes erhobenen Ausgabeaufschlages erleiden.

Die von der Erste Group angebotene Credit Agricole US Tech Garant 25-30-Anleihe, fällig am 4.7.30, ISIN: XS2992777040, kann derzeit in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent und mit bis zu 2,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die neue US Tech Garant 25-30-Anleihe beteiligt Anleger nahezu ohne Verlustrisiko bis zum Cap von 129 Prozent des Ausgabepreises an einer positiven Wertentwicklung der sechs US- Technologieriesen.