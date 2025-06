Neue FEEL GOOD-Produkte für bewussten Genuss (FOTO)

Nürnberg (ots) - Mehr Abwechslung, mehr Geschmack, mehr Feel Good: NORMA

erweitert das Veggie-Sortiment und bringt zahlreiche neue pflanzliche Produkte

unter der Eigenmarke FEEL GOOD in die Regale. Damit bietet der Nürnberger

Discounter allen, die sich vegan oder vegetarisch ernähren, noch mehr Auswahl -

zum gewohnt günstigen NORMA-Preis. Mit an Bord sind unter anderem feine Falafel

und Gemüsebällchen, knackige vegane Bratwürste, leckere Schnitzel und Cordon

Bleu aus Fleischersatz sowie vielseitig einsetzbare Chunks und vegane

Leberwurst-Variationen.



Natürlich zum besten Preis - mit NORMA-typischem Discount-Vorteil





Die neuen FEEL GOOD-Produkte sind nicht nur lecker und vielfältig, sondern auchzum unschlagbaren Discounter-Preis erhältlich - getreu dem NORMA-Motto "Mehrfürs Geld". So gibt es zum Beispiel die Falafel/Gemüsebällchen zum Start derneuen Produktlinie zum Einführungspreis von 1,69 Euro (statt 1,99 Euro), dasvegane Schnitzel/Cordon Bleu ebenfalls schon für 1,69 Euro (statt 1,99 Euro) unddie vegane Bratwurst sogar für 1,59 Euro (statt 1,99 Euro). NORMA bleibt damitauch im Veggie-Bereich der verlässliche Partner für bewussten Genuss zum kleinenPreis.Genuss ohne KompromisseMit der Eigenmarke FEEL GOOD setzt NORMA gezielt auf Vielfalt im Sortiment, umdie Wünsche und Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden bestmöglich zu erfüllen.Denn: Immer mehr Menschen entscheiden sich für eine bewusste undabwechslungsreiche Ernährung - sei es aus Überzeugung, aus gesundheitlichenGründen oder einfach aus Lust auf Neues. Mit einer stetig wachsenden Auswahl anpflanzlichen Alternativen macht es NORMA besonders leicht, den Veggie-Lifestyleunkompliziert in den Alltag zu integrieren.Die neuen Artikel ergänzen das breite Veggie-Sortiment von NORMA, das mit einergroßen Auswahl an pflanzlichen Alternativen für jeden Geschmack das passendeProdukt bietet. Ob für den schnellen Snack, das Grillfest oder das gemütlicheAbendessen zu Hause - hier ist für alle etwas dabei, die bewusst genießen unddabei nicht auf Vielfalt verzichten möchten.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen amMarkt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthmailto:k.heck@norma-online.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6055760OTS: NORMA