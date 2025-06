CanCambria Energy Corp. unterzeichnet Konzessionsvertrag für Kiskunhalas

Gemäß den Vertragsbedingungen wird CanCambria die entsprechende Konzessionsgebühr innerhalb von 30 Werktagen nach Inkrafttreten des Vertrags entrichten. Mit der Unterzeichnung beginnt offiziell ein vierjähriger Explorationszeitraum.

Dr. Paul Clarke, CEO von CanCambria, erklärte: „Wir freuen uns sehr über die Unterzeichnung dieses Vertrags und sehen der Absolvierung der verbleibenden Schritte und dem Vertragsschluss im nächsten Monat mit Spannung entgegen. Unser Team hat bereits mit der Integration und Auswertung der Daten aus diesem bedeutenden Konzessionsgebiet begonnen. Wir sind der Ansicht, dass das Projekt das Potenzial hat, ein mehrjähriges Bohrprogramm zu unterstützen, das von der technischen Expertise, der disziplinierten Vorgehensweise und dem starken Fokus unseres Teams auf die Identifizierung vielversprechender Möglichkeiten geleitet wird.“

Technische Zusammenfassung

Das 945,9 km2 große Konzessionsgebiet umfasst Potenzial für unkonventionelle und konventionelle Vorkommen und dem Unternehmen liegen im Rahmen einer Lizenz eine Reihe von technischen Daten vor. Ein sehr erfahrenes, integriertes, für Arbeiten unter Tage ausgebildetes Team, das unter anderem Geologen, Geophysiker und Petrophysiker umfasst, ist an diesem Projekt beteiligt, das voraussichtlich mehrere Monate dauern wird.

Die vielversprechende, gasreiche Bruchtektonik, die mit dem Vorzeigeprojekt Kiskunhalas Trough des Unternehmens in Zusammenhang steht, erstreckt sich südwestlich in die KCA hinein. CanCambria hat für das Gebiet eine Lizenz für hochwertige 3D-Seismikdaten aus dem Jahr 2011 erworben und bereitet derzeit die Aufbereitung und Zusammenführung mit neuen proprietären 3D-Daten vor. Sobald das höffige Gebiet vollständig interpretiert ist, wird eine Ressourcenbewertung durchgeführt, um die Aufnahme neuer Bohrstandorte in den Feldentwicklungsplan (FDP) zu unterstützen. Erste Bewertungen deuten darauf hin, dass die seismischen Amplitudenmerkmale, die auf gasführende Lagerstätten hindeuten, in über 25 % des KCA im Süden vorhanden sind.