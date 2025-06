US-Futures im Plus, aber: "Das ist das große Risiko für die Weltwirtschaft"

Nach den wechselseitigen Angriffen zwischen Israel und dem Iran starten die US-Märkte mit vorsichtigem Optimismus in die Woche. Die Futures für den Dow Jones legten zuletzt um 0,4 Prozent zu. Auch die Futures für S&P 500 (+0,5 Prozent) und Nasdaq 100 (+0,56 Prozent) notierten leicht im Plus – ein erstaunlich ruhiger Auftakt angesichts der geopolitischen Eskalation.

Weniger gelassen reagierte der Ölmarkt. Die US-Ölsorte WTI verteuerte sich am Montag um 1,1 Prozent auf 73,79 US-Dollar, Brent legte um 1 Prozent auf 74,94 US-Dollar zu. Noch am Freitag waren die Preise um bis zu 7 Prozent in die Höhe geschossen – eine Reaktion auf die israelischen Luftangriffe auf iranische Energieinfrastruktur. Die Angst vor weiteren Unterbrechungen bleibt hoch: Ein iranischer Abgeordneter drohte offen mit der Schließung der Straße von Hormus. Durch die Meerenge fließen täglich rund 21 Millionen Barrel Öl – etwa ein Fünftel der weltweiten Versorgung.