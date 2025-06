Jefferies senkt Symrise auf 'Underperform' und Ziel auf 90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Symrise von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 100 auf 90 Euro gesenkt. Die Bedenken hinsichtlich der Nachfrage nach Konsumgütern blieben ein Thema, schrieb Charlie Bentley in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht aktuell von einem leichten Lagerbestandsaufbau in der Branche aus, der mit Blick auf den Absatz ein schwächeres zweites Halbjahr und viertes Quartal erwarten lasse. Zwar stützten die kleineren Kunden von Symrise das relative Wachstum, doch benötige der Hersteller von Duftstoffen und Aromen vor allem in der zweiten Jahreshälfte Wachstum, um den Umsatzausblick im ersten Jahr der neuen Vorstandschef-Strategie nicht zu gefährden. Zudem blickt der Analyst vorsichtig auf das für Symrise wichtige Geschäft rund um Heimtiernahrung, das in der Vergangenheit das im Vergleich zu den Wettbewerbern überdurchschnittliche Wachstum aus eigener Kraft angetrieben habe. Hier drohten sich aber wichtige Trends abzuschwächen oder teils umzukehren./rob/ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2025 / 11:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2025 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben