Unternehmen setzen immer stärker auf KI

München (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Wirtschaft treibt den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) weiter voran. Aktuell verwenden 40,9 Prozent der Unternehmen KI in ihren Geschäftsprozessen, wie aus einer Erhebung des Münchener Ifo-Instituts hervorgeht.



Das ist demnach ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr mit 27 Prozent. Weitere 18,9 Prozent planen in den kommenden Monaten den KI-Start. "KI wird zunehmend zu einem strategischen Thema in den Unternehmen", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Die Herausforderung besteht darin, sie sinnvoll in bestehende Prozesse zu integrieren."





Besonders stark zugenommen hat der Einsatz im Bauhauptgewerbe: Innerhalb von zwei Jahren stieg der Anteil von 7,1 auf 25 Prozent. Im Handel stieg der Einsatz von KI von 10 auf knapp 34 Prozent. Im Verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor verwenden mittlerweile jeweils über 40 Prozent KI. "Der Wechsel ist spürbar: Statt über KI zu sprechen, setzen viele Firmen sie jetzt aktiv ein", so Wohlrabe.



Beim genauen Blick in die Branchen gibt es deutliche Unterschiede. Unternehmen in der Werbung und Marktforschung verwenden KI besonders oft - inzwischen sind es 84,3 Prozent. Auch die IT-Dienstleister (73,7 Prozent) treiben den Einsatz intelligenter Systeme mit voller Kraft voran. Die Automobilbranche setzt mit 70,4 Prozent ebenfalls stark auf datenbasierte Abläufe in der Produktion. In der Chemischen Industrie und dem Maschinenbau verwendet jeweils etwa jedes zweite Unternehmen Künstliche Intelligenz. Die Gastronomie (31,3 Prozent), die Nahrungsmittel- und Getränkehersteller (rund 21 Prozent) und Textilproduzenten (18,8 Prozent) sind hier noch zurückhaltender.



Ein klarer Zusammenhang zeigt sich mit der Unternehmensgröße: Während 56 Prozent der Großunternehmen KI nutzen, sind es bei kleinen und mittleren Unternehmen 38 Prozent und bei Kleinstbetrieben nur 31 Prozent. Dennoch ist auch bei kleineren Unternehmen ein zunehmendes Interesse erkennbar - viele befinden sich in der Planungs- oder Diskussionsphase.



Trotz des positiven Trends gibt es Branchen, in denen der Einsatz von Künstlicher Intelligenz vergleichsweise selten diskutiert wird. Im Einzelhandel ist für 22,2 Prozent der Unternehmen KI aktuell kein Thema. Zwar nutzen in der Gastronomie und im Bauhauptgewerbe bereits viele Betriebe KI, doch gleichzeitig ist das für jeweils rund 27 Prozent kein Thema. "Damit bleiben diese Bereiche im Vergleich zu anderen Branchen zurückhaltender, wenn es um eine künftige Strategie für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz geht", sagte Wohlrabe.