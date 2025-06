Henkel-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Kurserholung auf 71 Euro

Mit der Henkel-Aktie (ISIN: DE0006048432) ging es seit ihrem Hoch bei 88,50 Euro vom 10.3.25 nach dem verhaltenen Start in das neue Geschäftsjahr kräftig nach unten. Von ihrem Jahrestief vom 14.4.25 bei 66,02 Euro konnte sich die Aktie bislang nur geringfügig auf ihr aktuelles Niveau bei 67,10 Euro erholen.

Wegen der aktuell günstigen Bewertung und dem derzeit attraktiven Chance-Risikoverhältnis bekräftigten die Experten der DZ Bank ihre Kaufempfehlung und senkten den fairen Wert von 93 auf 90 Euro. Wer nach dem Kurseinbruch der Aktie in naher Zukunft mit einer deutlichen Gegenbewegung des Aktienkurses auf zumindest 71 Euro rechnet, wo die Aktie zuletzt am 4.6.25 notierte, könnte zur Umsetzung dieser Markterwartung eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.