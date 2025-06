Renault-Chef Luca de Meo geht - Kreise: Wird Kering-Chef

BOULOGNE-BILLANCOURT (dpa-AFX) - Renault-Chef Luca de Meo verlässt überraschend den französischen Autobauer. Nach fünf Jahren an der Spitze der Renault-Gruppe habe der italienische Manager seine Entscheidung bekannt gegeben, "von seinem Amt zurückzutreten und sich neuen Herausforderungen außerhalb des Automobilsektors zu stellen", teilte der Automobilkonzern am Wochenende mit. De Meo werde das Unternehmen zum 15. Juli verlassen. Die Renault-Aktie fiel am Montag deutlich, während die Papiere des Luxuswarenherstellers Kering deutlich stiegen. Laut Medienberichten wird de Meo bei der Gucci-Mutter anheuern.

Das Papier verlor nach dem Handelsstart fast sieben Prozent. Damit verdoppelt der Kurs seinen in diesem Jahr bisher aufgelaufenen Verlust in etwa. In einem Interview der japanischen Wirtschaftszeitung "Nikkei" hatte zudem der neue Nissan-Chef Ivan Espinosa angekündigt, Renault-Aktien für rund 100 Milliarden Yen - umgerechnet etwa 600 Millionen Euro - zu verkaufen. Renault und Nissan sind seit langem Partner, fahren ihre Überkreuzbeteiligungen aber nach Jahren des Streits deutlich zurück.