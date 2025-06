Ex-Freenet-Chef wird neuer Ceconomy-Aufsichtsratsvorsitzender

matjung schrieb 30.05.25, 14:24

Die Firma läuft auch bei globalem Konsum nicht gut.

Seit der Trennung von Metro sind die Vorstände mit sich selbst beschäftigt.

9th quarter of profitable growth.

Was versteht die Firma unter profitable growth?

Impairment in Poland (-€32 m

Reported EPS at €0.23 in H1

Nach Pleite sieht es trotzdem nicht aus.

Wann geht man zum Zocken rein, bei 2,1 ?