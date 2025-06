Schlütersche Mediengruppe übernimmt Mehrheit an crossvertise

Hannover (ots) - Mit dieser Transaktion erweitert die Schlütersche ihr Portfolio

im Bereich technologiegetriebener Marketing- und Kommunikationslösungen für KMU



Die Schlütersche Mediengruppe übernimmt im Rahmen einer Anteilsübernahme die

gesamten Geschäftsanteile der Unternehmensfamilie Müller Medien an der

Crossmedia GmbH - dem Investmentvehikel, über das beide Partner bislang

gemeinsam an der crossvertise GmbH beteiligt waren. Neue Geschäftsführer der

Crossmedia GmbH werden Caroline von der Groeben und Ingo Mahl.





crossvertise bietet eine digitale Buchungslösung für Werbung an, die esUnternehmen ermöglicht, verschiedene Werbemittel wie Plakat, Print, Online,Radio, Mobile, Kino und TV zu vergleichen und direkt online zu buchen. Auf einerzentralen Plattform werden alle Werbeformen vereint und professionelleUnterstützung bei der Planung und Umsetzung von Werbekampagnen angeboten.Mit der Transaktion erweitert die Schlütersche ihr Portfolio im Bereichtechnologiegetriebener Marketinglösungen und wird zur Mehrheitsgesellschafterinder crossvertise GmbH. Damit treibt die Mediengruppe ihre Transformation zurserviceorientierten Anbieterin von digitalen Marketing- undKommunikationslösungen (MarTech) für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)weiter voran.Ingo Mahl, CEO der Schlüterschen Mediengruppe: "Wir freuen uns sehr, diecrossvertise GmbH künftig noch enger als Partnerin begleiten und ihre weitereEntwicklung aktiv unterstützen zu dürfen. Uns vereint die Vision,KMU-Kommunikation mit smarten digitalen Lösungen einfacher, effizienter undinsgesamt zugänglicher zu machen. Hier ergänzt das crossvertise-Portfoliobestehend aus der Buchungsplattform crossvertise.com, der Mediaagentur-Markecrossadvise und der White-Label-Lösung für Handelsmarketing crossvertise.adbasedas digitale Produktangebot der Mediengruppe - zum Beispiel mit dem digitalenMarketing-System COCO - ganz hervorragend."Thomas Masek, Co-CEO der crossvertise GmbH: "Für uns ist es ein großer Gewinn,die Schlütersche noch engagierter und entschlossener an unserer Seite zu wissen.Beide Unternehmen bringen umfassendes Branchenwissen und KMU-Expertise mit: DieSchlütersche bringt ihre langjährig gewachsene unternehmerische Kompetenz undErfahrung ein, wir ergänzen diese durch unsere digitale Innovationskraft. Indieser Kombination entwickeln wir unsere Produkte gezielt weiter und schaffeneine starke Basis für nachhaltiges Wachstum."Über die Schlütersche MediengruppeDie Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG wurde 1747 gegründet undbildet zusammen mit ihren bundesweiten Beteiligungen die Schlütersche