Fiskalrat fordert sofortige Einleitung von Strukturreformen...

Konsolidierungspaket reduziert Finanzierungslücke und ist als erster wichtiger Schritt zu begrüßen. Die grundlegende Budgetdynamik bleibt jedoch unverändert.



-



Zusätzliche gebietskörperschaftsübergreifende Konsolidierung und Reformen sind unerlässlich und müssen jetzt eingeleitet werden, um rechtzeitig zu wirken.



-



Mittelfristige Wirkung des Konsolidierungspakets der Regierung wird deutlich überschätzt.



-



Es ist nachvollziehbar, dass von einer kurz im Amt befindlichen Regierung noch kein detailliertes Maßnahmenpaket zu einem mittelfristigen Budgetplan erarbeitet werden konnte. Allerdings ist der vorgelegte Plan hinsichtlich der angestrebten Ziele unambitioniert: Hohe Budgetdefizite führen zu starkem Anstieg der Schuldenquote auf historisches Rekordniveau.



-



Erwartetes Verfahren bei einem übermäßigen Defizit (ÜD-Verfahren) : geplante Unterschreitung der 3%-Defizitgrenze 2028 mit derzeitigem Budgetplan nicht erreichbar.



-



Schuldenquote steigt ohne zusätzliche Maßnahmen nach 2029 weiter, muss aber nach Beendigung des ÜD-Verfahrens rückgeführt werden. Dazu müssten zusätzliche Konsolidierungsschritte sofort nach 2029 wirken.

Der Fiskalrat erwartet für die Jahre 2025 und 2026 ein gesamtstaatliches Budgetdefizit von 4,3% bzw. 4,1% des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Auch mittelfristig wird von keiner Verbesserung des Budgetsaldos ausgegangen. Die hohen Defizite sind dabei v. a. auf die starken Ausgabenerhöhungen im Laufe des letzten Jahrzehnts, die sich über die gesamte Prognoseperiode weiter fortsetzen, aber auch auf Mindereinnahmen aufgrund der BIP- Wachstumsschwäche [1] und der Umsetzung von einnahmensenkenden Maßnahmen der Vergangenheit (u. a. im Rahmen der ökosozialen Steuerreform) zurückzuführen. Die Konsolidierungsmaßnahmen reichen laut Fiskalrat nicht aus, um bis 2029 das Budgetdefizit unter die 3%- Maastricht-Obergrenze zu senken. Die hohen erwarteten Budgetdefizite führen in jedem Prognosejahr zu einem weiteren Überschreiten der historischen Schuldenhöchststände. 2029 erreicht die Schuldenquote 91,1% des BIP.



Zwtl.: Geplante Konsolidierungsschritte 2025 und 2026 konsequent umsetzen und nötigenfalls ergänzen



Ohne Konsolidierungsprogramm würde das Defizit 2025 und 2026 auf 5,3% bzw. 5,4% des BIP steigen. Das von der Regierung geplante Konsolidierungsvolumen muss durch konsequente Umsetzung der geplanten Maßnahmen des Budgetplans (in allen Ressorts, Gebietskörperschaften und außerbudgetären Einheiten wie den ÖBB) und strikten Budgetvollzug erreicht werden. Sollte sich die vom Fiskalrat erwartete Unterschreitung der geplanten Konsolidierungsvolumina 2025 und 2026 ( wie z. B. bei den Einsparungen in den Ressorts oder infolge des Betrugsbekämpfungspakets und gebietskörperschaftsübergreifender Reformen) abzeichnen, müssen zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen verabschiedet werden.



Zwtl.: Mittelfristige Konsolidierungspläne durch konkrete Maßnahmen zeitnah realisieren



Die zusätzlichen Konsolidierungspläne der Regierung ab dem Jahr 2027 sind bisher zum Teil nur mit Überschriften versehen. Zusätzlich geht die Konsolidierungswirkung einiger der kurzfristig umgesetzten Maßnahmen zurück. Um das geplante zusätzliche Konsolidierungsvolumen von jährlich 5,9 Mrd Euro bis 2029 zu erreichen, müssen geplante Reformen mit konkreten Maßnahmen unterlegt sowie die budgetierten Einsparungen bei Ländern und Gemeinden erreicht werden. Dazu sind umgehend zielgerichtete Verhandlungen aller Gebietskörperschaften mit verbindlichen Zeitplänen bezüglich der Umsetzung von Reformen zu starten, um die nötige eingeplante Budgetwirkung rechtzeitig zu erzielen. Selbiges gilt für die Taskforces zu Betrugsbekämpfung und Förderungen, deren noch völlig offene Resultate ebenfalls bereits in den Budgetplänen berücksichtigt wurden. Auch hier sind verbindliche Zeitpläne und Meilensteine, die mit den geplanten Budgetwirkungen in Einklang stehen, transparent zu formulieren. Auf den zeitlichen Abstand von Reformumsetzung und Budgetwirkung muss dabei besonderes Augenmerk gelegt werden. Von den geplanten Einsparungen bis 2029 ( 14,6 Mrd Euro) sind laut Fiskalratseinschätzung bisher erst 8,4 Mrd Euro gesichert.



Zwtl.: Zusatzkonsolidierung von 8,4 Mrd Euro nötig, um erwartetes ÜD- Verfahren bis Ende 2028 zu beenden



Der Fiskalrat geht davon aus, dass die vorgelegten

Konsolidierungspläne - dies gilt auch bei voller Umsetzung des von der Regierung geplanten Konsolidierungsvolumens - nicht ausreichen, um das Budgetdefizit bis 2028 unter die 3%-Defizitgrenze zu senken. Dafür sind laut Fiskalratsprognose zusätzliche

Konsolidierungsmaßnahmen mit einer Budgetwirkung von 8,4 Mrd Euro im Jahr 2028 nötig.



Zwtl.: Grundlegende Budgetprobleme müssen durch zeitnahe Reformen gelöst werden



Der starke Anstieg der Ausgaben setzt sich aufgrund der voranschreitenden Alterung der österreichischen Gesellschaft in den Bereichen Gesundheit, Pflege und Pensionen weiter fort. Der Anstieg der Staatseinnahmen bleibt deutlich hinter dem Ausgabenanstieg zurück. Zudem führen klimabedingte Budgeteffekte zu einer zusätzlichen Budgetbelastung. Der Nachhaltigkeitsbericht des Fiskalrates schätzt eine große langfristige Finanzierungslücke von 7% des BIP bis 2070. Nur ein Teil davon wird durch die geplante Konsolidierung geschlossen. Der grundlegenden Budgetdynamik einer sich ausweitenden Lücke zwischen Staatseinnahmen und Staatsausgaben muss durch strukturelle Reformmaßnahmen begegnet werden, deren Budgetwirkung zum Teil sehr lange Vorlaufzeiten (Stichwort Vertrauensschutz) aufweist. Nötige Reformen müssen daher bereits jetzt angedacht, verhandelt und ehestmöglich umgesetzt werden, um rechtzeitig ihre Budgetwirkung zu entfalten.



Zwtl.: Budgetplan der Regierung gefährdet Krisenresilienz und Erfüllung der Fiskalregeln nach ÜD-Verfahren



Die Regierung plant über die gesamte Haushaltsperiode mit hohen Budgetdefiziten und damit einem laufenden, deutlichen Anstieg der Schuldenquote. Laut Fiskalratsprognose steigt die Schuldenquote bis 2029 auf 91,1% des BIP an. Aufgrund des darüber hinaus erwarteten weiteren Anstiegs der demografiebedingten Ausgaben und des hohen erwarteten Budgetdefizits 2029 von 4,2% des BIP ist ohne zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen auch in den Folgejahren von keinem Rückgang der Schuldenquote auszugehen. Gleichzeitig ergibt sich nach Beendigung des ÜD-Verfahrens aus den Fiskalregeln eine notwendige jährliche Rückführung der Schuldenquote um mindestens 0,5% des BIP. Unter gegenwärtigen Annahmen zur Zins- und Wirtschaftsentwicklung wird ein Budgetdefizit von rund 2,0% des BIP benötigt, um die Schuldenquote entsprechend rückzuführen. Zur Erfüllung der Fiskalregeln ab 2029 ist damit eine zusätzliche Verbesserung des Budgetsaldos nötig. Diese ist durch rechtzeitig gesetzte zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen inklusive nötiger Puffer für unerwartete Entwicklungen sicherzustellen. Die hohe erwartete Schuldenquote führt ebenfalls zu einem stark eingeschränkten budgetären Spielraum Österreichs im Fall einer Krise. Potenziell nötige Stützungsmaßnahmen wären in der erwarteten Budgetlage nur schwer umsetzbar.

Zwtl.: Budgetärer Gestaltungsspielraum muss wiedererlangt werden

Durch umfassende gebietskörperschaftsübergreifende Reformen im Gesundheits-, Pflege- und Pensionsbereich sowie im Förderwesen bzw. bei einnahmenerhöhenden Maßnahmen gilt es, budgetäre Spielräume zur offensiven Gestaltung der österreichischen Wirtschaftspolitik wiederzuerlangen. Aufgrund der angespannten Budgetlage sollten budgetschonende Maßnahmen im Klima- und Umweltschutz oder der Standortpolitik verstärkt umgesetzt werden.



-



[1] Die Fiskalratsprognose basiert auf der WIFO-

Konjunkturprognose vom 27.03.2025.



Rückfragehinweis:

Büro des Fiskalrates

Mag. Bernhard Grossmann

Telefon: +43-1-40420-7473

E-Mail: office@fiskalrat.at

Website: www.fiskalrat.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/16539/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0047 2025-06-16/10:05