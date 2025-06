Der Krieg zwischen Israel und Iran eskaliert weiter, daher der Ölpreis weiter im Aufwind - und das wird ein Problem für die US-Notenbank Fed in Sachen Zinsen! Denn der steigende Ölpreis bringt noch mehr Unsicherheit in eine Situation, die durch den Handelskrieg von Trump ohnehin schon kaum kalkulierbar ist. Am Mittwoch wird die Fed ihre Projektionen und die Dot Plots geben - bisher gehen die Fed-Mitglieder selbst davon aus, dass die sie Zinsen zwei Mal in diesem Jahr senken werden. Aber Fed-Chef Powell dürfte die große Unsicherheit betonen: nach wie vor ist unklar, wie sich der Handelskrieg entwickelt. Und vor allem: Wie lange dauert der Krieg zwischen Israel und Iran - steht eine weitere Eskalation mit weiter steigenden Ölpreisen bevor? Trump schloss eine Beteiligung der USA nicht aus - inzwischen sind US-Flugzeuge auf dem Weg Richtung Israel..

Hinweise aus Video:

Das Video "Krieg, Ölpreis, Zinsen, Trump: Die Fed-Woche!" sehen Sie hier..