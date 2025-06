Direktvertrieb wächst weiter und setzt auf persönliche Beratung und neue Technologien

Berlin (ots) - Der Direktvertrieb in Deutschland bleibt auf Erfolgskurs: Die

neue Branchenstudie "Situation der Direktvertriebsbranche in Deutschland 2025" ,

herausgegeben vom Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e. V. (BDD) in

Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Florian Kraus von der Universität Mannheim, belegt

ein anhaltendes Umsatzwachstum sowie eine zunehmende Modernisierung der

Vertriebsform.



Im Vergleich zum Jahr 2022 ist der Gesamtumsatz der Direktvertriebsunternehmen

im Jahr 2024 um 2,8 Prozent auf 20,89 Milliarden Euro gestiegen. Damit setzt

sich der positive Trend der letzten Dekade fort: Bereits seit über zehn Jahren

verzeichnet die Branche ein kontinuierliches Wachstum - und dies trotz

wirtschaftlicher Unsicherheiten.





"So digital unsere Welt auch wird - der Mensch bleibt das Herzstück des

Direktvertriebs." betont Elke Kopp, Vorstandsvorsitzende des BDD. "Die

persönliche Beratung schafft Vertrauen und sorgt nicht nur für fundierte

Kaufentscheidungen, sondern auch für Spaß beim Kauf und Verkauf der angebotenen

Produkte. Technologien unterstützen, aber ersetzen nicht das persönliche

Gespräch." Über 900.000 Beraterinnen und Berater engagieren sich laut der Studie

im Direktvertrieb.



KI



Ein neuer Themenpunkt der diesjährigen Studie liegt auf der Künstliche

Intelligenz (KI). Zum ersten Mal wurden Unternehmen dazu befragt, wie sie KI im

Vertrieb einsetzen oder dies planen. Das Ergebnis: 38 Prozent der befragten

Unternehmen investieren aktiv in KI-Anwendungen , beispielsweise zur

Vertriebsunterstützung, im Kundenservice oder zur internationalen Kommunikation.



"Künstliche Intelligenz ist im Direktvertrieb angekommen - aber nicht als Ersatz

für persönliche Beratung, sondern kann helfen noch besser auf die Bedürfnisse

der Kundinnen und Kunden einzugehen", erklärt Prof. Dr. Florian Kraus.



Die vollständige Studie ist ab Montag, 16. Juni 2025 unter folgendem Link

abrufbar: Marktstudie zur Situation der Direktvertriebsbranche in Deutschland

2025. (https://direktvertrieb.de/de/studien-zahlen-daten-fakten)



