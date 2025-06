Macron kämpft für Grönlands Souveränität – Widerstand gegen US-Ambitionen wächst

Der Streit um Grönland hat eine neue Dimension erreicht, nachdem US-Präsident Donald Trump seine Bemühungen, das strategisch wichtige Territorium zu erwerben, wieder aufgenommen hat. Trotz der wiederholten Vorstöße der US-Regierung zeigt sich die internationale Gemeinschaft zunehmend besorgt, insbesondere in Europa, wo sich Länder wie Frankreich und Deutschland entschlossen an die Seite Dänemark stellen, die territoriale Integrität Grönlands zu verteidigen. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat sich während eines Besuchs in Grönland entschlossen hinter die dänische Haltung gestellt und die US-Ambitionen als unangemessen kritisiert.

Macron erklärte am Sonntag, die Insel werde von "räuberischen Ambitionen" bedroht, und die Situation sei ein Weckruf für alle Europäer. Er wiederholte, was er schon vor der UN-Konferenz am 9. Juni gesagt hatte, dass Grönland "nicht zum Verkauf" stehe – ebenso wie andere geostrategisch bedeutende Gebiete wie die Antarktis oder die Tiefsee.