sdm SE (von GBC AG): GBC Managementinterview

16.06.2025 - GBC Managementinterview mit Tobias Bodamer, CFO der sdm SE

"Wir erwarten im Konzern für das Geschäftsjahr 2025 einen deutlich höheren Umsatz und damit einhergehend ein deutlich höheres Ergebnis als im Vorjahr."

Die sdm SE (sdm) ist die Holding der operativen Tochtergesellschaften sdm Sicherheitsdienste München GmbH, der Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH (IWSM) und der rsd Rottaler Sicherheitsdienst GmbH (RSD). Mit ihren Tochtergesellschaften gehört die sdm-Gruppe zu den führenden Sicherheitsdienstleistern in der Metropolregion München und Nordrhein-Westfalen. Dabei wird ein breites Spektrum an Sicherheitsdienstleistungen abgedeckt: vom Werk-, Objekt- und Revierschutz über Wert- und Geldtransporte bis hin zur Organisation von Veranstaltungen. Die mehr als 600 Mitarbeiter verfügen über umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Erste Hilfe und Brandschutz und werden regelmäßig geschult.

Ende März 2025 hat der Security-Anbieter einen Wechsel im Vorstand bekannt gegeben. So ist seit dem 1. Mai diesen Jahres Tobias Bodamer neuer Finanzvorstand der sdm SE. Zudem hat die sdm-Gruppe Anfang Mai erstmals einen Konzernabschluss für das vergangene Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht und kürzlich auch seine Q1-Konzernkennzahlen für das aktuelle Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben.



Vor diesem Hintergrund haben wir die Chance genutzt und mit Herrn Tobias Bodamer, Finanzvorstand der sdm SE, ein Managementinterview durchgeführt. Im besonderen Fokus des Interviews stand die Unternehmensentwicklung im vergangenen Geschäftsjahr, der Verlauf der Integration der übernommenen Mundt-Gesellschaft, die aktuelle Strategie und die Perspektiven des Konzerns.



GBC: Die Sicherheitsdienstleistungsbranche gilt generell als solider und nachhaltig wachsender Sektor, der laut dem Branchenverband BDSW auch im vergangenen Jahr 2024 erneut signifikant um 5,4% auf 14,1 Mrd. EUR zulegen konnte. Welche Trends lassen sich aktuell innerhalb dieser Branche beobachten? Erwarteten Sie eine Fortsetzung des deutlich positiven Wachstumstrends im Security-Sektor und wie stark kann die sdm-Gruppe hiervon profitieren?



Herr Bodamer: Die Sicherheitsdienstleistungsbranche in Deutschland ist aus unserer Sicht geprägt von drei interessanten wesentlichen Trends: erstens handelt es sich um einen kontinuierlich wachsenden Markt. Wir erwarten, dass dieser Trend auch in den kommenden Jahren anhalten wird vor dem Hintergrund des zunehmenden Sicherheitsbedürfnisses im privaten und öffentlichen Sektor sowie der Personalknappheit bei Polizei, Zoll und Bundeswehr. Zweitens ist der Markt stark fragmentiert. Wenigen größeren Unternehmen steht eine Vielzahl von kleinen, häufig sehr lokal agierenden Unternehmen gegenüber, etliche davon mit Nachfolgeproblemen. Drittens erwarten wir in den kommenden Jahren fundamentale technologische Entwicklungen, die einen wesentlichen Einfluss auf etablierte Geschäftsmodelle haben werden. Die Nutzung von Robotics und Drohnen in Verbindung mit KI-basierter Bildauswertung und Alarmsteuerung sehen wir als disruptive Elemente für die Branche. Innerhalb der sdm Group arbeiten wir mit Hochdruck sowohl an der Digitalisierung unseres Geschäftsmodells als auch daran, unsere Plattform für eine weitere aktive Konsolidierung des Marktes zu optimieren. Aus unserer Sicht bieten sich hier erheblichen Chancen zur Gewinnung von Marktanteilen und für profitables Wachstum.



GBC: Der sdm-Konzern hat im vergangenen Geschäftsjahr 2024 eine Gesamtleistung von rund 33,9 Mio. EUR und ein operatives Ergebnis (EBITDA) von ca. 0,90 Mio. EUR erzielt? Wie fällt Ihr Fazit für die abgelaufene Geschäftsperiode aus? Wie weit sind Sie bereits bei der Integration der in der Vergangenheit erworbenen Gesellschaften (v.a. hinsichtlich Mundt) vorangekommen?



Herr Bodamer: Die Entwicklung des Geschäftsjahres 2024 war aus Sicht der Geschäftsleitung nicht zufriedenstellend. In der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres wurden jedoch die Weichen für Veränderungen gestellt und personelle wie prozessuale Veränderungen initiiert. Die sdm-Gruppe ist inzwischen in der ersten und zweiten Führungsebene neu aufgestellt und wir haben einen klaren Fokus auf die Gewinnung von profitablem Neugeschäft, was sich in den Zahlen des ersten Quartals 2025 bereits widerspiegelt. Wir zentralisieren derzeit alle wesentlichen Supportprozesse innerhalb der Holding der sdm Group mit dem Ziel der Kosten- und Prozessoptimierung sowie der Schaffung einheitlicher Standards. Wir gehen davon aus, den Integrationsprozess innerhalb des Geschäftsjahres 2025 vollständig abgeschlossen zu haben.



GBC: Zuletzt hat die sdm-Gruppe ihre Q1-Konzerngeschäftszahlen für das aktuelle Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben. Hiernach konnte der sdm-Konzern in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen deutlichen Umsatz- und EBITDA-Anstieg auf 13,22 Mio. EUR (+64,4% im Vgl. zu 8,04 Mio. EUR im Q1 2024) bzw. auf 1,59 Mio. EUR (+231,3% im Vgl. zu 0,48 Mio. EUR im Q1 2024) erzielen. Wie bewerten Sie die Performance des Auftaktquartals und inwiefern haben diese Resultate Ihren bisherige Unternehmensausblick beeinflusst? Mit welchen Geschäftsbereichen oder Geschäftsentwicklungen waren Sie besonders zufrieden?



Herr Bodamer: Die starke Performance im ersten Quartal 2025 stimmt uns zuversichtlich, dass die bereits im letzten Jahr eingeleiteten Maßnahmen Wirkung zeigen. Wir konnten sowohl von unserem soliden Basisgeschäft (also der längerfristig laufenden Objektbewachung, dem klassischen Werkschutz) als auch von Zusatzgeschäft mit attraktiven Margen profitieren. Die positiven Entwicklungen des ersten Quartals 2025 hatten wir bereits beim Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 im Rahmen der Veröffentlichung des Konzernabschlusses 2024 berücksichtigt. Insofern halten wir auch an unserer Erwartung einer deutlichen Umsatz- und Ergebnisverbesserung im Geschäftsjahr 2025 fest und sehen uns auf dem richtigen Weg, die sdm Group in eine Phase des nachhaltigen, profitablen Wachstums zu führen.



GBC: Der sdm-Konzern verfolgt allgemein eine wachstumsgetriebene Geschäftspolitik. Wo liegt aktuell der Fokus Ihrer Wachstumsstrategie? Ist anorganisches Wachstum auch weiterhin ein bedeutender Faktor Ihrer langfristigen Strategie?



Herr Bodamer: Die sdm Group verfolgt die drei-Säulen-Strategie "buy, build & transform". Aktuell liegt unser Hauptaugenmerk hierbei auf den letzten beiden Säulen, also der vollständigen Integration aller erworbener Gesellschaften und der Schaffung einer skalierbaren Plattform ("build") sowie der Digitalisierung unseres Geschäftsmodells unter Zuhilfenahme von Drohnen/Robotics und KI-gestützter Bildauswertung und Alarmsteuerung ("transform"). Arrondiert wird diese Strategie durch gezielte Akquisitionen, insbesondere wenn hierdurch interessanten Cross-Selling-Potenziale gehoben werden können.



GBC: Im Rahmen der kürzlichen Veröffentlichung Ihrer

Q1-Konzerngeschäftszahlen haben Sie angesichts eines erfreulichen Auftaktquartals Ihren bisherigen Ausblick auf das aktuelle Geschäftsjahr 2025 bestätigt. Was können Anleger im aktuellen Geschäftsjahr insgesamt von der sdm-Gruppe erwarten? Welche Ziele haben Sie sich gesteckt?

Herr Bodamer: Die bisherigen Entwicklungen des Jahres 2025 stimmen uns zuversichtlich, Umsatzerlöse und Ergebnis wurden signifikant gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Kundenseitig liegt unser Fokus dieses Jahr auf der konsequenten Umsetzung von Cross-Selling-Potenzialen innerhalb der sdm Group, prozessual auf dem Aufbau einer skalierbaren Plattform und der technologischen Transformation unseres Geschäftsmodells. Hier haben wir noch viel zu tun aber auch viel Potenzial. Wir erwarten im Konzern für das Geschäftsjahr 2025, analog zu unserer kürzlichen Guidance-Bestätigung (mit Veröffentlichung der sdm-Q1-Konzerngeschäftszahlen), einen deutlich höheren Umsatz und damit einhergehend ein deutlich höheres Ergebnis als im Vorjahr.

GBC: Welche allgemeine Vision verfolgen Sie mit dem sdm-Konzern? Wo sehen Sie die sdm-Gruppe mittel- und langfristig in Bezug auf die regionale Marktabdeckung, Unternehmensgröße und angebotene Service? Inwieweit spielt der Einsatz moderner Security-Technologien (Drohnen etc.) auch eine wichtige Rolle hierbei, um perspektivisch besonders zukunftsfähig aufgestellt zu sein?



Herr Bodamer: Wir sind davon überzeugt, dass unsere Industrie- und Gewerbekunden in Zukunft kein Interesse mehr daran haben, lediglich ihr Sicherheitspersonal extern einzukaufen. Vielmehr suchen Sie maßgeschneiderte Sicherheitslösungen - Security as a Service - um sich voll auf ihr Kerngeschäft konzentrieren zu können. Die Vision der sdm Group ist einhergehend, Sicherheit neu zu denken - datenbasiert, digital und individuell. Durch die intelligente Kombination von Personal, Technologie und KI entwickeln wir passgenaue Lösungen für unsere Kunden.

Für die sdm Group bietet der technologische Wandel und die starke Fragmentierung der Branche erhebliches Wachstumspotenzial. Hier setzen wir mit den von uns gestarteten Initiativen an, um mit intelligenten Lösungen profitables Wachstum zu realisieren und uns noch tiefer in die Prozesse bei unseren Kunden zu integrieren.



GBC: Herr Bodamer, vielen Dank für das Gespräch.



Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 16.06.2025 (9:22 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 16.06.2025 (10:30 Uhr)

