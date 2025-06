Astronergy erhält ersten weltweiten ASTRO N8-Auftrag von GES Siemsa

SHANGHAI, 16. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Auf der SNEC 2025, einer der weltweit einflussreichsten Messen der Solarbranche, unterzeichnete Astronergy offiziell eine wegweisende Kooperationsvereinbarung mit dem spanischen EPC-Unternehmen Global Energy Services Siemsa, S.A. (GES Siemsa). Damit erhielt Astronergy den ersten weltweiten Auftrag für seine fortschrittlichen ASTRO N8-PV-Module.

Gemäß der Vereinbarung wird Astronergy noch in diesem Jahr mit der Lieferung von ASTRO N8-Modulen für ein großes Solarprojekt in Spanien beginnen, das von GES Siemsa entwickelt wurde. Diese Zusammenarbeit bedeutet nicht nur einen Durchbruch für die ASTRO N8-Serie auf dem europäischen High-End-Solarmarkt, sondern auch ein gemeinsames Engagement für die Beschleunigung der Energiewende in der Region.