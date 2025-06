dhpg / dhpg wächst dynamisch: Umsatzsprung auf 137,3 Millionen Euro und ...

dhpg wächst dynamisch: Umsatzsprung auf 137,3 Millionen Euro und starker Personalzuwachs Bonn (ots) - Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft dhpg mit Hauptsitz in Bonn setzt ihren Wachstumskurs fort. Im Geschäftsjahr 2024 steigerte das Unternehmen seinen Umsatz von 92,9 Millionen Euro auf 137,3 Millionen Euro - ein Plus von rund 48 Prozent. Zudem legte die dhpg personell deutlich zu: Die Zahl der Mitarbeitenden wuchs im gleichen Zeitraum von 890 auf 1192. Damit zählt die dhpg weiterhin zu den größten Prüfungs- und Beratungsgesellschaften in Deutschland, die sich ausschließlich auf den Mittelstand fokussieren.

"Der erfolgreiche Zusammenschluss mit der Nordwest Revision und die konsequente Standortentwicklung, aber auch die Professionalisierung und Verschlankung von Prozessen haben unsere Weiterentwicklung maßgeblich gefördert", sagt Prof. Dr. Andreas Blum, Managing Partner der dhpg. Marko Müller, ebenfalls Managing Partner der dhpg, ergänzt: "So wurden die Prozesse in der Finanz- und Lohnbuchhaltung über alle Standorte hinweg harmonisiert sowie digitalisiert, um administrative Tätigkeiten zu reduzieren."



Alle Beratungsbereiche gestärkt - Wirtschaftsprüfung mit Zuwachs von mehr als 50 Prozent



Insgesamt haben alle Leistungsbereiche der dhpg organisch als auch durch den Zusammenschluss mit dem Bremer Standort an Umsatz zugelegt. Ganz besonders trifft dies auf die Wirtschaftsprüfung zu, die um mehr als 50 Prozent wachsen konnte. Mit Blick auf den Zuwachs an Beratern ist der Rechtsbereich hervorzuheben: Mit insgesamt 60 Anwälten begleitet die dhpg ihre Mandantinnen und Mandanten in vielfältigen rechtlichen Fragestellungen - von Arbeits- über Steuerrecht bis hin zu komplexen Transaktionen wie Unternehmenskäufen, -verkäufen, Restrukturierungen sowie Sanierungen und Insolvenzen. Die dhpg kann nun bundesweit auf eine ihrer Größe entsprechende Rechtskompetenz zurückgreifen.

ESG weiter wichtiges Geschäftsfeld



Obwohl durch die jüngsten Entscheidungen in Brüssel die Berichtspflicht für viele Unternehmen deutlich gelockert wurde, bleibt das Thema ESG (Environmental, Social, Governance) ein zentrales Beratungsfeld. Der Bedarf an belastbaren Nachhaltigkeitskennzahlen ist nach wie vor gegeben und wird weiter anhalten. "Die Geschäftsaussichten in diesem Beratungsfeld sind zwar nicht mehr so groß wie im vergangenen Jahr erwartet. Dennoch möchten und müssen viele Unternehmen gegenüber Stakeholdern Auskunft über Nachhaltigkeitskennziffern geben", erklärt Marko Müller.



Gute Entwicklung des internationalen Netzwerks



Die dhpg ist die deutsche Vertreterin des internationalen Netzwerks CLA Global, einem weltweit agierenden Zusammenschluss unabhängiger Prüfungs- und Beratungsgesellschaften. Prof. Dr. Andreas Blum ist Teil des Management Boards von CLA Global. Mit dem Engagement in dem 2022 gegründeten Netzwerk und dessen positiver Entwicklung verfolgt die dhpg den Weg einer notwendigen und zunehmenden Begleitung des Mittelstands in internationale Märkte.

Weiteres Wachstum durch neue Standorte geplant



Für das laufende Jahr strebt die dhpg einen Umsatz von 150 Millionen Euro an. Für die Zukunft ist weiteres Wachstum auch durch gezielte Standorterweiterungen geplant. Im Fokus stehen dabei Gesellschaften, die das bestehende Leistungsportfolio sinnvoll ergänzen, oder die Erschließung von Regionen mit hoher wirtschaftlicher Relevanz für die dhpg. Andreas Blum erläutert: "Ziel ist es, die Kundennähe im Norden und Osten weiter zu erhöhen. Wie in der Vergangenheit gilt für uns weiterhin der kulturelle Fit als oberste Prämisse. Denn nur, wenn wir kulturell zueinander passen, können wir gemeinsam Synergien schaffen."







Über dhpg:



Die http://www.dhpg.de/ ist eine der führenden mittelständischen Prüfungs- und Beratungsgesellschaften in Deutschland mit den Kernbereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung, Insolvenzverwaltung sowie Sanierungsberatung und IT-Services. Das inhabergeführte Unternehmen gehört mit 1.200 Mitarbeitenden an 19 Standorten zu den elf größten seiner Branche. Die dhpg ist ein eigenständiges Mitglied im Netzwerk CLA Global Limited ( CLA Global

(https://www.claglobal.com/) ), einer führenden internationalen Organisation, die aus voneinander unabhängigen Prüfungs- und Beratungsunternehmen besteht, und mit 15.000 Mitarbeitenden in über 230 Büros weltweit Mandantinnen und Mandanten vertritt. Das Netzwerk belegt Platz 15 unter den 25 umsatzstärksten Prüfungs- und Beratungsnetzwerken der Welt.



