Deutsche Anleihen geben nach - Anleger gehen wieder aus 'sicheren Häfen'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutscher Staatsanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in die Handelswoche gestartet. "Der militärische Konflikt zwischen Israel und dem Iran hat wenig Potenzial, sich regional auszuweiten", erklärten Analysten der Dekabank die geringere Nachfrage nach Bundesanleihen, die am Markt als sicherer Anlagehafen geschätzt werden. Am Vormittag fiel der richtungweisende Euro-Bund-Future um 27 Prozent auf 130,43 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,56 Prozent.

In den vergangenen Tagen haben sich Israel und der Iran gegenseitig mit schweren Angriffen überzogen. Bisher ist der Konflikt aber nicht auf andere Länder der Region übergriffen. Außerdem wurde die Straße von Hormuz als wichtige Schifffahrtsroute nicht unterbrochen.