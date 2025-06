Die 5 größten Finanzirrtümer - Insider verrät, wie du teure Fehler vermeidest (FOTO)

Wien (ots) - Ob beim Sparen oder Investieren - viele Menschen tappen immer

wieder in dieselben finanziellen Fallen. Falsche Annahmen über Geld führen oft

zu hohen Verlusten oder verpassten Chancen. Doch welche Finanzirrtümer sind

besonders gefährlich und wie kann man sie umgehen?



Viele glauben, dass Sparen alleine reicht, um finanziell abgesichert zu sein -

doch wer sein Geld nicht klug investiert und vermehrt, verliert langfristig

durch Inflation. Die größten Finanzfehler entstehen oft durch fehlendes Wissen

oder falsche Ratschläge. Nachfolgend lesen Sie die fünf häufigsten Irrtümer über

Finanzen und warum sie so weitverbreitet sind.





Finanzirrtum 1: Eigenheim auf Pump in der Pampa?In einer abgelegenen Gegend ein imposantes Eigenheim auf Pump zu kaufen, mag aufden ersten Blick verlockend erscheinen. Die niedrigen Grundstückspreise auf demLand erwecken den Eindruck, es handele sich um ein gutes Geschäft. Das Problem:Die meisten Menschen müssen hohe Kredite dafür aufnehmen, versäumen es jedoch,die langfristigen Kosten vollständig zu berücksichtigen. Ein hoher Kreditbetragbei niedrigen Zinssätzen mag zunächst machbar wirken, doch die monatlichenBelastungen summieren sich schnell.Durch Steuerprogression zahlt man am Ende mehr, als man verdient - von denKosten für Heizung und Reparaturen ganz zu schweigen. Ein weiteres Problem ist,dass Immobilien in ländlichen Gegenden schnell an Wert verlieren - vor allem,wenn sie nicht kontinuierlich gepflegt werden. Stattdessen wäre es ratsamer, instädtische Immobilien zu investieren, die nicht nur Vorteile beiSteuerabschreibungen, sondern auch eine deutlich bessere Mietrendite bringen.Zudem sind kleine Stadtwohnungen sehr viel leichter zu vermieten als großeEigenheime in der Pampa.Finanzirrtum 2: Konsumschulden unbedingt vermeidenEin weiterer häufiger Fehler, den viele Menschen machen, ist der Abschluss vonKonsumkrediten für Dinge wie Autos oder Urlaube, die schnell an Wert verlieren.Auch, wenn die Zinssätze anfangs günstig erscheinen, sind Konsumschuldenlangfristig teuer - und bringen zudem kaum Unterschied in der Lebensqualität.Ein Auto zum Beispiel verliert bereits in den ersten drei Jahren 50 bis 60Prozent seines Werts. Konsumgüter wie Fernseher oder Smartphones sind sogar nochschneller wertlos.Ein weiterer Nachteil von Konsumschulden ist, dass die Zinsen nicht von derSteuer abgesetzt werden können. Im Gegensatz dazu können Kredite fürInvestitionen wie Immobilien oder Unternehmensbeteiligungen einen echten