BERNSTEIN RESEARCH stuft RENAULT SA auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Fortgang des Vorstandschefs sei ein Schlag für den Autobauer und zugleich womöglich ein großer Gewinn für den Luxusgüterkonzern Kering, zu dem Luca De Meo Medienberichten zufolge gehen wird, schrieb Stephen Reitman in einer am Montag vorliegenden Studie. Dass im Januar bereits Finanzchef Thierry Pieton seinen Abschied von Renault bekannt gegeben habe, deutet er aber nicht als unternehmensinternes Problem. Beide hätten wohl eher attraktive neue Chancen geboten bekommen./rob/ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2025 / 23:46 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2025 / 04:11 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,19 % und einem Kurs von 40,32EUR auf Tradegate (16. Juni 2025, 11:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Stephen Reitman

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



