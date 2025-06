BERENBERG stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Swiss Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 161,40 Franken belassen. Die Aktie sei nicht nur deshalb attraktiv, weil der Rückversicherungsmarkt von immer noch sehr attraktiven Margen profitiere, sondern auch, weil sich das Unternehmen erst in der Anfangsphase seiner Umgestaltung des Geschäftsmodells befinde, schrieb Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2025 / 16:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 144,7EUR auf Lang & Schwarz (16. Juni 2025, 11:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 161,40

Kursziel alt: 161,40

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A