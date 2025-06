Verbio mit Ausbruchsversuch - Nahost-Lage und US-Markt im Blick

rabajatis schrieb 13.06.25, 21:33

DER AKTIONÄR rät nicht in die Aktie zu investieren, sondern zu beobachten und ein noch besseres Chartbild abzuwarten:



Verbio schießt hoch: Trump‑Pläne beflügeln

https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/verbio-schiesst-hoch-trump-plaene-befluegeln-20381773.html



Kann man machen. Wenn Trendfolgeinvestoren auf die Longseite gehen, dann hat die Aktie über die Jahre theorisch viel Spielraum nach oben - sie kommt von 85 Euro. Allerdings sind letztlich fundamentale Dinge ausschlaggebend, die erst dieses Chartbild ermöglichen.



In Kanada hatte man die Produktion kurzzeitig gestoppt, die vorher aufgrund von dann weggefallenen Steuervorteilen in die USA verkauft wurde, Käufer in Kanada gefunden und dann wieder die Produktion aufgenommen. Also kein Grund.



DER AKTIONÄR wiederholt auch nur die Agentur-Meldung - ohne wohl wirklich informiert zu sein. Denn:

https://www.verbio-north-america.com/locations

Verbio hat nicht nur die Produktion in Iowa, sondern auch in Indiana und den Geschäftssitz in Connecticut.



Zudem gab es ja die Neuigkeiten in Deutschland:

o Die fast Verdopplung der Wachstumserwartung für Deutschland durch mehrere Institute für 2026 und ein Wachstum schon in 2025. Wenn das kommt, treibt das den Absatz von Kraftstoffen an.

o Das Reißen der Beschlussfrist für RED III durch Deutschland zum Ende Mai. Da ist jetzt Zeitdruck da. Die Umsetzung soll Bestimmungen für den THG-Quotenhandel fassen, wohl mit einer (stabilen) Erhöhung einhergehen und dann soll der THG-Quotenhandel in's Laufen kommen. Es werden wohl auch jetzt noch THG-Quoten für 2024 gehandelt!

o Die Diskussion um E10. In Österreich hat man wohl kurzerhand E5 ganz abeschafft. Mit den leider Kriegsnachrichten von heute könnten die Kraftstoffpreise noch weiter steigen - je nachdem was der Iran macht. Das hat vllt. den Effekt, das sich mehr Diesel-Flottenbetreiber mit dem Gedanken auf den Umstieg auf Bio-LNG bzw. Bio-CNG (von Verbio) befassen. Und das vllt. mehr E10 getankt wird.