Hoskinson plant 100 Millionen US-Dollar in ADA für Defi-Offensive!

In einem kürzlich ausgestrahlten YouTube-Livestream stellte Cardano-Mitgründer Charles Hoskinson die Idee vor, die 100 Millionen US-Dollar in ADA aus dem Stiftungstreuhandvermögen in Bitcoin sowie die Stablecoins USDM, USDA und IUSD zu tauschen. Der Schritt solle dazu beitragen, das Verhältnis von Stablecoin-Ausgabe zur Total Value Locked (TVL) im Cardano-Netzwerk auf 30–40 Prozent anzuheben – aktuell liegt es nur bei rund 10 Prozent, so Daten von DefiLlama.

"Wir als Ökosystem müssen bereit sein, in uns selbst zu investieren", sagte Hoskinson. Die Idee solle dem DeFi-Ökosystem von Cardano Auftrieb geben und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Cardano-native Stablecoins auf zentralisierten Börsen gelistet und breiter genutzt werden.