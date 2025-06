ALPINRESORTS.com verzeichnet eine der erfolgreichsten Ski-Verleihsaisons seiner Geschichte

Ruggell, Liechtenstein (ots) - Die RM Equity Partners Portfoliofirma

ALPINRESORTS.com blickt auf die erfolgreichste Wintersaisons ihrer Geschichte

zurück. In der vergangenen Skisaison nutzten 1,2 Millionen Menschen aus 131

Ländern weltweit den Ski-Verleihservice des Skiverleih Marktplatzes.



Mit einem Netzwerk von 1.150 Verleihshops in zehn europäischen Ländern konnte

ALPINRESORTS.com seine starke Marktposition im Bereich digitaler

Wintersportservices weiter festigen. Die Plattform ermöglicht es

Wintersportbegeisterten, ihre Ausrüstung bequem online zu mieten und vor Ort

direkt in Empfang zu nehmen - ein Angebot, das internationale Kund:innen auch in

der vergangenen Saison rege nutzten.





"Diese Saison zeigt eindrucksvoll, wie groß das Vertrauen unserer Kund:innen in

unsere Plattform ist", sagt Gunther Dillersberger, Managing Director von

ALPINRESORTS.com . "Unsere starke Präsenz in den Skigebieten Europas, kombiniert

mit einer benutzerfreundlichen Buchungslösung, hat entscheidend zum Erfolg

beigetragen. Wir bedanken uns bei allen Partnerbetrieben für die hervorragende

Zusammenarbeit."



Mit dem stetig wachsenden internationalen Kundenstamm und einem dichten Netz an

Partnerbetrieben positioniert sich ALPINRESORTS.com weiterhin als zentrale

Buchungsplattform für Skiverleih in Europa.



Über RMEP



RM Equity Partners ist ein führender europäischer Investor im Bereich digitaler

Geschäftsmodelle. Die Portfoliounternehmen beschäftigen über 600 Mitarbeitende

in ganz Europa. Zu den zentralen Beteiligungen gehören Plattformen wie Bergfex ,

calimoto , Alpinresorts und Erento . Gemeinsam erreichen die RMEP-Unternehmen

jährlich über 400 Millionen Nutzer weltweit .



