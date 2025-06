Werden jetzt plötzlich Steuern fällig? (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Am 1. Juli 2025 steigen die Renten um 3,74 Prozent.

Möglicherweise müssen dadurch mehr Rentnerinnen und Rentner künftig eine

Steuererklärung abgeben. Das muss aber nicht gleichbedeutend mit einer

Steuernachzahlung sein. Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.

V. (VLH) erläutert, ab wann Rentnerinnen und Rentner Steuern zahlen müssen,

worauf sie achten sollten und was sie absetzen können.



Steuersorgen von Rentnerinnen und Rentnern häufig unbegründet





Zahlreiche Rentnerinnen und Rentner fürchten im Fall von Rentenerhöhungen, dasssie plötzlich Steuern zahlen müssen. "Die Sorge ist in sehr vielen Fällen aberunbegründet", weiß VLH-Vorstandsmitglied Uwe Rauhöft. Grund dafür sind unteranderem der Rentenfreibetrag und die Möglichkeit, auch als Rentnerin oderRentner verschiedene Kosten steuerlich geltend zu machen. "Und selbst wenn durcheine Rentenerhöhung Steuern fällig werden, sind diese zunächst eher gering", soRauhöft.Wann müssen Rentnerinnen und Rentner eine Steuererklärung abgeben?Laut der Deutschen Rentenversicherung gibt es in Deutschland aktuell mehr als 21Millionen Rentnerinnen und Rentner. Diese dürfen sich im vierten Jahr in Folgeüber eine ansehnliche Erhöhung freuen: Am 1. Juli 2025 steigen die Rentenbundeseinheitlich um 3,74 Prozent. Da auch Rentnerinnen und Rentner ab einergewissen Grenze Steuern zahlen müssen, stellt sich für viele die Frage, ob siekünftig zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sind.Grundsätzlich gilt: Überschreitet der Gesamtbetrag der Einkünfte denGrundfreibetrag, müssen Rentnerinnen und Rentner eine Steuererklärung abgeben.Für das Jahr 2025 liegt der Grundfreibetrag bei 12.096 Euro (2024: 11.784 Euro).Ein Teil der Altersrente ist zwar steuerfrei, allerdings zählen zu besagtemGesamtbetrag auch noch zusätzliche Einkünfte, etwa aus Mieteinnahmen, einerWitwenrente oder einer betrieblichen Altersversorgung. Wer mit allem zusammenbeispielsweise auf 13.000 Euro kommt, liegt über dem Grundfreibetrag und musseine Steuererklärung abgeben - aber nicht automatisch Steuern zahlen.Was hat es mit dem Rentenfreibetrag auf sich?Der steuerpflichtige Anteil der Rente steigt pro Renteneintrittsjahrgang, undzwar seit 2023 um jeweils 0,5 Prozentpunkte. Zuvor war er um 1,0 Prozentpunktepro Rentenjahrgang angehoben worden, der langsamer steigende Besteuerungsanteilwurde Anfang 2024 mit dem Wachstumschancengesetz rückwirkend ab 2023beschlossen. Wer in diesem Jahr in Rente geht, hat einen Besteuerungsanteil von83,5 Prozent der Rente. Das heißt im Umkehrschluss: Der Rentenfreibetrag liegtbei 16,5 Prozent - dieser bleibt steuerfrei. Das bedeutet aber nicht, dass für