Aktie hat sich vervielfacht Kursgewinne in Dauerschleife: Ist die Spotify-Aktie heiß gelaufen? 100 Prozent in zwölf Monaten, 700 Prozent in drei Jahren. Die Aktie von Streaming-Gigant Spotify hat eine atemberaubende Rallye hinter sich. Die ersten Analysten raten inzwischen, Gewinne mitzunehmen.