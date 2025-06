Hotelier wird Bitcoin-Gigant: Metaplanet wertvoller als Chip-Hersteller

Am Montag durchbrach Metaplanets Börsenwert erstmals die Marke von 1 Billion Yen (rund 5,9 Milliarden Euro) und ließ damit nicht nur Kioxia hinter sich, sondern auch Unternehmen wie Screen Holdings, einen Halbleiterproduzenten, und Tokyo Metro, Betreiber eines der größten U-Bahnnetze der Welt.

Kursrakete Metaplanet , einst ein Hotelbetreiber und heute ein aggressiver Bitcoin-Käufer, hat in puncto Marktkapitalisierung den Speicherchip-Hersteller Kioxia Holdings überholt – nachdem der Aktienkurs in weniger als zwei Monaten um nahezu 400 Prozent explodierte. Auslöser: Die globale Krypto-Rallye.

Die Aktie schoss am Montag in der Spitze um weitere 26 Prozent in die Höhe – befeuert von der Ankündigung, für 16,9 Milliarden Yen (rund 101 Millionen Euro) zusätzliche Bitcoins zu kaufen.

Die Kryptowährung hatte am 22. Mai ein Rekordhoch von 111.980 US-Dollar erreicht. Metaplanet plant zudem, rund 5,4 Milliarden US-Dollar an frischem Kapital einzuwerben, um seinen Bitcoin-Bestand weiter auszubauen.

Damit reiht sich das Unternehmen in eine wachsende Zahl börsennotierter Gesellschaften weltweit ein, die der Strategie von MicroStrategy folgen – dem US-Softwareunternehmen, das mittlerweile über 60 Milliarden US-Dollar in Bitcoin hält.

Auf Fünf-Jahressicht hat sich Metaplanets Aktienkurs um mehr als 3.000 Prozent gesteigert.

Doch nicht alle Anleger glauben an ein nachhaltiges Höhenflug-Szenario: Laut Daten von S&P Global machten Short-Positionen am 12. Juni bereits rund 23 Prozent des Free Floats aus – der höchste Wert unter allen Unternehmen vergleichbarer Größe an der Tokioter Börse. Hier ist erneut das Potenzial für einen globalen Short Squeeze gegeben.

Bemerkenswert: Trotz der neuerlichen Größe an der Börse sind die Papiere von Metaplanet ohne Analysten-Bewertung.

