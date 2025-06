Deutsche Bank hebt Cisco auf 'Buy' und Ziel auf 73 Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Cisco von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 65 auf 73 US-Dollar angehoben. Das zunehmende Wachstum margenstärkerer Umsätze in Verbindung mit einer breiten Lieferkette dürfte den Telekomindustrie-Ausrüster in die Lage versetzen, geschickter mit steigenden Zöllen umzugehen und in das weitere Wachstum zu investieren, schrieb Matthew Niknam in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2025 / / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2025 / 08:01 / CET