BERNSTEIN RESEARCH stuft Kering auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Kering auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern brauche einen Wandel, schrieb Luca Solca unter Verweis auf Medienberichte, denen zufolge der scheidende Renault-Vorstandschef (CEO) Luca De Meo zu Kering wechseln wird. Dabei verwies er in der am Montag vorliegenden Studie auf den sehr schwachen Aktienkurs von Kering, den er hauptsächlich auf die sinkenden Erlöse der Kernmarke Gucci zurückführt. Solca geht davon aus, dass François-Henri Pinault, der derzeit die Position des Chairman und des CEO innehat, Chairman bleiben werde. Falls De Meo neuer CEO werde, sei dies positiv, doch stünde er vor großen Herausforderungen. Rasche Informationen über das, was De Meo dann vorhabe sowie zum Umsetzungsplan, seien jedoch entscheidend./rob/ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2025 / 22:49 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,32 % und einem Kurs von 189,4EUR auf Tradegate (16. Juni 2025, 12:03 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 170,00 € , was einem Rückgang von -1,49% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer