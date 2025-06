JPMORGAN stuft BASF SE auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Resultate des Chemiekonzerns dürften im Rahmen der durchschnittlichen Markterwartungen bleiben, schrieb Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der kurz- bis mittelfristige Ergebnisausblick sei aber herausfordernd. Sollten die aktuellen geopolitischen Spannungen zu einem nachhaltigen und deutlichen Anstieg der Ölpreise führen, könnte dies weitere Ertragseinbußen nach sich ziehen./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2025 / 19:24 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 42,14EUR auf Tradegate (16. Juni 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A