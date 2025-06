Tesla auf Schwarzer Liste – Staatsfonds wirft Milliardenpaket auf den Markt

Der schwedische Staatsfonds AP7 hat seine gesamte Beteiligung an Tesla verkauft und den Elektroautohersteller auf eine Schwarze Liste gesetzt. Begründet wird der Schritt mit Verstößen gegen Arbeitsrechte in den USA. "AP7 hat beschlossen, Tesla aufgrund nachgewiesener Verstöße gegen Arbeitsrechte in den Vereinigten Staaten auf die schwarze Liste zu setzen", erklärte der Fonds am Freitag. Trotz mehrjähriger Gespräche und gemeinsamer Aktionärsanträge mit anderen Investoren habe Tesla keine ausreichenden Maßnahmen ergriffen, um die Probleme zu beheben, hieß es weiter.

Die Nachricht aus Schweden fällt in eine Phase wachsender Unsicherheit rund um den US-Autobauer. Infolge der öffentlich ausgetragenen Auseinandersetzung zwischen Tesla-CEO Elon Musk und US-Präsident Donald Trump erreichten die Put-Optionen gegen Tesla einen Rekordwert. Laut Daten von FactSet wurden in der Woche der Fehde mehr als vier Millionen dieser Verkaufsoptionen gehandelt – mehr als während der Pandemie oder anderen früheren Krisen. Auch das Call-Volumen, also Wetten auf steigende Kurse, zog stark an: Am 5. Juni wechselten mehr als 3,3 Millionen solcher Optionen den Besitzer – der vierthöchste Tageswert seit Beginn der Aufzeichnungen.

Trotz der aufgeheizten Stimmung zeigten sich zuletzt wieder Käufer. Die Tesla-Aktie erholte sich seit ihren jüngsten Tiefständen um über 13 Prozent und legt am Montag weiter zu. Beobachter führen das unter anderem auf einen versöhnlicheren Ton Musks auf der Plattform X zurück.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,77 % und einem Kurs von 286,8EUR auf Tradegate (16. Juni 2025, 15:03 Uhr) gehandelt.





