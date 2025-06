sennder präsentiert Studie zur Wirtschaftlichkeit von Elektro-LKW bis 2030

München (ots) -



- Schwerlast-LKW mit Elektroantrieb wirtschaftlich bis 2030 überlegen

- Wandel in Deutschland am weitesten fortgeschritten

- Studie analysiert 1,3 Millionen Kostenszenarien mit diversen Einflussfaktoren

und zeigt eine Strategie für die Zukunft



https://www.sennder.com/de , Europas führende digitale Straßenspedition,

präsentiert anlässlich der transport logistic 2025

(https://transportlogistic.de/de/) die Ergebnisse einer neuen Studie. Diese

untersucht, unter welchen Umständen Schwerlast-LKW mit Elektroantrieb eine

bessere Performance und Wirtschaftlichkeit aufweisen als solche mit Dieselmotor.

Als Grundlage dienen mit über 1,3 Millionen Kostenszenarien, basierend auf dem

realen Betrieb von Fahrzeugen in ganz Europa. Die Präsentation erfolgte im

Rahmen eines Pressefrühstücks am 03. Juni.





Im Straßengüterverkehr zeichnet sich ein Wandel ab, durch den Elektro-LKW eineimmer größere Rolle zukommt. Die aktuelle Studie von sennder untersucht, unterwelchen Bedingungen Elektro-LKW wirtschaftlich überlegen sein können. In einemdetaillierten Einblick analysiert sie dabei die Auswirkungen verschiedenerFaktoren auf die Betriebskosten von Flotten in ganz Europa, wie zum Beispielveränderte Mautstrukturen und CO2-Bepreisungsmechanisment.Die Analyse ergibt, dass viele große europäische Märkte auf dem Weg sind, bis2030 eine Kostenparität von Elektro und Diesel zu erreichen, teils sogarEinsparpotenziale zu realisieren. Damit zeigt die Studie Transportunternehmenauf, wie sie ihre Lieferketten und ihr Netzwerk strategisch anpassen müssen, umzu den Gewinnern des Wandels zu zählen. Gleichzeitig zeichnet sie ein klaresBild über die Abhängigkeit der Gesamtkosten im Transportwesen vom Strompreis.Wettbewerbsfähigkeit von Elektro-LKW ist stark standortabhängig, steigt aberüberall"Die Ergebnisse brachten einige interessante und neue Erkenntnisse, insbesondereim Hinblick auf den deutschen Markt. So ist Deutschland in unseren Szenarien für2025 der einzige größere europäische Markt, in dem Elektro-LKW wirtschaftlichbereits kompetitiv sind", sagt Christoffer Haldemar(https://www.linkedin.com/in/christofferhaldemar/) , Chief Commercial Officer(CCO) bei sennder. "Wir freuen uns, die Hintergründe und Implikationen dieserErgebnisse in unserem Whitepaper zur Studie vorzustellen. Damit geben wirTransportunternehmen einen Leitfaden an die Hand, wie sie sich für die Zukunftaufstellen sollten."Graham Major-Ex (https://www.linkedin.com/in/major-ex/) , Senior Director ofGreen Business und eMobility bei sennder, ergänzt: "Elektroantriebe werden auchbei Schwerlast-LKW die Zukunft sein. Nicht nur, weil sie Vorschrift sein werden,auch weil sie wirtschaftlich überlegen sind. Tatsächlich ist es so, dasspolitische Anreize den Wandel zwar beschleunigen können, aber keineNotwendigkeit sind. Es sind vor allem Fortschritte bei der Energiespeicherungund günstigere Batterien, die den Umbruch beschleunigen. Dadurch wird sich dieWirtschaftlichkeit von Elektro-LKW im Durchschnitt drastisch erhöhen."