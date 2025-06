Die elektrische Flotte - warum Unternehmen jetzt auf E-Autos setzen sollten und wie der Umstieg gelingt (FOTO)

Friedrichsdorf (ots) - Vor wenigen Jahren galten Elektroautos in Fuhrparks von

Unternehmen noch als technische Spielerei - mittlerweile laufen die elektrisch

betriebenen Boliden Verbrennern zunehmend den Rang ab. Ursachen für diese

Entwicklung gibt es viele: Zum einen wird Nachhaltigkeit in Unternehmen immer

wichtiger, zum anderen locken wirtschaftliche Vergünstigungen. Auch der

technische Fortschritt trägt zur steigenden Beliebtheit von E-Flotten bei.



Trotz alledem ist die Umstellung von Verbrennern auf Elektroautos kein

Selbstläufer. Vielmehr bedarf es einer detaillierten Analyse der betrieblichen

Voraussetzungen, exakten Plänen und einer strukturierten Vorgehensweise, damit

das Vorhaben gelingt. Welche Vorzüge mit einem elektrisch betriebenen Fuhrpark

verbunden sind und was bei der Implementierung beachtet werden sollte, erfahren

Sie in diesem Beitrag.









Die Beliebtheit von Elektroautos in betrieblichen Fuhrparks hat in den letzten

Jahren deutlich zugenommen. Dafür sind verschiedene Ursachen verantwortlich. Zum

einen sind die Technologien den Kinderschuhen entwachsen. Typische Argumente

gegen ein E-Auto - geringe Reichweite, schlechte Ladeinfrastruktur, hohe Kosten

- wurden durch technische Fortschritte außer Kraft gesetzt. Gerade die Batterien

haben dabei rasante Entwicklungen gemacht und bieten heute deutlich höhere

Kapazitäten. Gleichzeitig ist die benötigte Zeit für einen Ladevorgang gesunken.

Trotz dieser Fortschritte haben sich auch die Produktionskosten reduziert.

Insgesamt sind also sowohl die Leistungsfähigkeit als auch die

Wirtschaftlichkeit gestiegen, wodurch E-Autos für Unternehmen immer attraktiver

werden.



Eine weitere Ursache für die steigende Beliebtheit von Elektroautos für

Unternehmen ist deren Nachhaltigkeit. Umwelt- und Klimaschutz sind keine Option

mehr, sondern werden von der EU verpflichtend gefordert. Insbesondere die

CO2-Emissionen von Betrieben stehen dabei im Fokus. Mithilfe von E-Flotten

gelingt es Unternehmen, ihren CO2-Fußabdruck deutlich zu reduzieren.



Finanzielle Vorteile für Unternehmen bei der Nutzung von E-Flotten



Für die meisten Unternehmen sind darüber hinaus die finanziellen Aspekte im

Zusammenhang mit dem Fuhrpark besonders relevant. Auch hier haben E-Autos

zunehmend die Nase vorn. Das liegt zum einen an den Antriebskosten. Während

fossile Brennstoffe knapp werden und immer höhere Kosten verursachen, steigt

auch der CO2-Preis - eine Abgabe, die für Kohlenstoffdioxidausstoß gezahlt

werden muss - kontinuierlich. 2024 lag der CO2-Preis bei 45EUR/Tonne, 2025 liegt

er schon bei 55 EUR/Tonne. Ab 2027 ist davon auszugehen, dass es keinen fixen





