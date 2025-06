Gesetzliche Krankenkassen könnten bis zu 13 Milliarden Euro einsparen

München (ots) -



- Reduzierung der Ausgaben von rund 327 Milliarden Euro um bis zu vier Prozent

möglich

- Digitalisierung und neue Technologien könnten Prozesse verbessern und Kosten

sparen.

- Wachsende Ausgaben führen zu steigender Wechselbereitschaft bei Versicherten



Die Finanzsituation der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ist angespannt

und auf einen Großteil der Ausgaben haben die Kassen nur geringen Einfluss.

Einsparungen sind dennoch möglich. Nach Deloitte-Berechnungen könnten die

gesetzlichen Kassen insgesamt acht bis 13 Milliarden Euro und damit etwa

zweieinhalb bis vier Prozent ihrer Gesamtausgaben in Höhe von 327 Milliarden

Euro über die nächsten zwei bis vier Jahre einsparen. Das entspricht 0,4 bis 0,7

Prozentpunkten des Beitragssatzes.





In Zeiten steigender Beiträge könnten die gesetzlichen Krankenkassen damit einenwesentlichen Beitrag zur Kostendämpfung leisten. Erst im vergangenen Jahr hatteder zuständige Schätzerkreis vorgeschlagen, den durchschnittlichen Zusatzbeitragfür 2025 um 0,8 Prozentpunkte anzuheben. Für die vorliegende Berechnung wurdendie Leistungsausgaben sowie die Verwaltungsausgaben auf der Basis vorläufigerRechnungsergebnisse für das Jahr 2024 betrachtet. Für sonstige Aufwendungen derKassen von rund zwei Milliarden Euro wurden keine Einsparpotenziale berechnet.Auf die Leistungsausgaben von rund 312 Milliarden Euro haben die Kassen wenigEinfluss, da der Anspruch der Patienten auf die Leistungen im Sozialgesetzbuchweitgehend festgeschrieben ist. Nach Deloitte-Berechnungen könnten dieKrankenkassen hier sieben bis 12 Milliarden Euro (rund zwei bis vier Prozent)einsparen, insbesondere durch die Optimierung von Prozessen sowie den Einsatzdigitaler Technologien. So kann vielfach die Prüfung eingereichterKrankenhausrechnungen verbessert werden; in geringerem Umfang gilt das auch fürdie Prüfung von Arzneimittelabrechnungen sowie bei der Bewilligung vonKrankengeld und medizinischen Hilfsmitteln."Um die eigene Wettbewerbsfähigkeit in der aktuell angespannten Finanzlage zustärken, sind die Kassen gut beraten, Kosten zu reduzieren", sagt Dr.Gregor-Konstantin Elbel, verantwortlicher Partner für den Bereich derKostenträger und Kassen bei Deloitte. "Entsprechendes Potenzial ist vorhanden.Doch zur Wahrheit gehört auch: Für umfassende Einsparungen im Gesundheitswesenist der Gesetzgeber mit weitreichenden Reformen gefragt."Neue Technologien versprechen EffizienzsteigerungenMehr Einfluss haben die Kassen auf ihre Verwaltungsausgaben, die mit knapp 13Milliarden Euro einen wesentlich geringeren Anteil der Gesamtausgaben ausmachen.