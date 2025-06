S-Payment und PAYONE bieten Sparkassen-Händlerkunden gebührenfreie Kartenakzeptanz für ein Jahr

Stuttgart / Frankfurt a.M. (ots) - Die S-Payment, ein Tochterunternehmen der

DSV-Gruppe, und PAYONE, ein Joint Venture von Worldline und der DSV-Gruppe,

beteiligen sich für die Sparkassen-Finanzgruppe an der Initiative "Deutschland

zahlt digital". Diese will Kleinsthändler und kleine Händler, die bislang noch

keine bargeldlosen Zahlverfahren akzeptieren, beim Einstieg ins digitale

Kassieren mit einem einjährigen Gratis-Angebot unterstützen.



Für Händler, die die Kriterien der Initiative erfüllen und einen

Sparkassen-Akzeptanzvertrag über den S-Händlerservice schließen, fallen für 12

Monate ab Vertragsschluss keinerlei Terminal- und Installationskosten sowie

Transaktionsgebühren an.





