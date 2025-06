Orestone gibt Abschluss einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung über 600.000 $ sowie aktienbasierte Schuldentilgung bekannt - Crescat Capital LLC wird zum strategischen Aktionär

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

16. Juni 2025 / IRW-Press / Orestone Mining Corp. (TSX Venture Exchange Symbol: ORS) (Frankfurt: O2R2) („Orestone” oder das „Unternehmen”) gibt den Abschluss seiner nicht vermittelten Privatplatzierung und der Schuldentilgung durch Aktien bekannt, die ursprünglich am 24. April 2025 angekündigt und am 23. Mai 2025 aktualisiert worden waren.

Das Unternehmen hat 13.333.333 Einheiten („Einheiten“) zu einem Preis von 0,045 $ pro Einheit ausgegeben, was einem Bruttoerlös von 599.999,98 $ entspricht. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens („Stammaktie“) und einem Aktienkaufwarrant („Warrant“). Jeder Warrant kann bis zum 13. Juni 2027 zum Preis von 0,08 $ für eine Stammaktie ausgeübt werden (das „Angebot“).

Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Stammaktien und Warrants sowie die bei Ausübung der Warrants auszugebenden Stammaktien unterliegen einer Haltefrist, die am 14. Oktober 2025 abläuft. Im Zusammenhang mit dem Angebot wurden Vermittlungsprovisionen in Höhe von 7.087,50 Dollar gezahlt. Das Angebot unterliegt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die „Börse“).

Darüber hinaus begrüßt das Unternehmen mit der Firma Crescat Capital LLC („Crescat“) einen neuen strategischen Aktionär, der 8.728.328 Einheiten gezeichnet hat. Dies entspricht einem Bruttoerlös von 392.774,76 $. Die Zeichnung von Crescat erfolgte im Namen seiner fünf (5) Pooled Investment Funds über die Firma Crescat Portfolio Management LLC.

Ein Direktor und leitender Angestellter des Unternehmens hat im Rahmen des Angebots insgesamt 400.000 Einheiten gekauft oder die Kontrolle darüber erworben. Die Platzierung an diese Person stellt eine „Transaktion mit verbundenen Parteien“ im Sinne der Börsenrichtlinie 5.9 (die „Richtlinie“) und des Multilateral Instrument 61-101-Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“) dar, das in der Richtlinie verabschiedet wurde. Das Unternehmen beruft sich auf Ausnahmen von den Anforderungen hinsichtlich einer formellen Bewertung und der Zustimmung der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61‑101, wie sie in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) festgelegt sind. Diese Ausnahmen gelten im Zusammenhang mit der Beteiligung verbundener Parteien an dem Angebot, da weder der Marktwert des Transaktionsgegenstands noch der Marktwert der dafür geleisteten Gegenleistung – jeweils gemäß MI 61‑101 – bezogen auf die verbundene Partei 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens überschritten hat.