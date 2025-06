Cathie Wood zockt wieder – und verkauft diese stark gestiegenen Tech-Aktien

In der vergangenen Woche hat die Gründerin und Chefin von Ark Investment Management mehrere stark gelaufene Aktien abgestoßen – darunter ein Papier mit über 270 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn und ein weiteres, das mehr als 80 Prozent zugelegt hat.

Im Januar und Februar sorgten Hoffnungen auf wirtschaftsfreundliche Deregulierung unter einer möglichen Trump-Regierung für Kursgewinne. Im März und April verloren die Fonds jedoch an Boden – vor allem wegen Kursverlusten bei Tesla, Woods größter Einzelposition.

Doch seit Juni gewinnt der Fonds wieder an Schwung: Der ARK Innovation ETF (ARKK) liegt seit Jahresbeginn 8 Prozent im Plus – deutlich mehr als der S&P 500.

Cathie Woods Ruhm geht auf das Ausnahmejahr 2020 zurück, in dem ihr Flaggschiff-Fonds sagenhafte 153 Prozent Rendite erzielte. Doch die langfristige Performance relativiert den Hype: In den letzten fünf Jahren erzielte der ARKK eine annualisierte Rendite von nur 0,4 Prozent – gegenüber 16,2 Prozent beim S&P 500.

Der Preis für Innovation: Milliardenverluste

Laut Morningstar-Analystin Amy Arnott hat der ARK Innovation ETF allein in den zehn Jahren bis 2024 etwa 7 Milliarden US-Dollar an Anlegervermögen verbrannt– damit rangiert er auf Platz 3 der größten Vermögensvernichter unter allen US-Fonds.

Wood selbst bleibt dennoch optimistisch: In einem Investorenbrief im April schrieb sie, die USA stünden am Anfang einer produktivitätsgetriebenen Erholung: "Wir erwarten, dass Konsumenten und Unternehmen den Übergang zu innovativen Plattformen wie KI, Robotik, Energiespeicherung, Blockchain und Multiomics beschleunigen werden", so Wood.

Trotz Woods Optimismus haben Anleger zuletzt das Vertrauen verloren: 2 Milliarden US-Dollar wurden in den letzten 12 Monaten aus dem ARK Innovation ETF abgezogen.

Doch zwischen dem 7. und 12. Juni flossen erstmals wieder 250 Millionen US-Dollar frisches Kapital in den Fonds.

Cathie Wood verkauft Palantir-Anteile im Wert von 7,6 Millionen US-Dollar

Am 11. Juni trennte sich ARK von 55.829 Palantir-Aktien, was etwa 7,6 Millionen US-Dollar entspricht.

Palantir, Anbieter von KI-gestützter Datenanalyse für Regierung und Unternehmen, profitierte zuletzt stark von steigender Nachfrage nach KI-Anwendungen.

Trotz Verkauf bleibt Palantir mit 4,7 Prozent Anteil die achtgrößte Position im ARKK. Wood nannte Palantir noch im Februar eine ihrer Top-Wetten im Softwarebereich: "Palantir ist teuer – aber es gibt nichts Vergleichbares. Wir glauben, dass sie das wichtigste Segment des KI-Tech-Stacks dominieren werden: Platform-as-a-Service."

Ebenfalls am 11. Juni verkaufte ARK 12.728 Aktien von CoreWeave im Wert von rund 1,9 Millionen US-Dollar.

CoreWeave ist ein auf GPU-Cloud-Infrastruktur spezialisiertes Unternehmen für KI- und Machine-Learning-Anwendungen – mit Unterstützung von Nvidia und OpenAI.

CoreWeave ist derzeit nicht in den Top-10-Holdings des ARKK vertreten – wird aber als potenzieller "Meme-Stock mit Substanz" gehandelt.

Cathie Wood bleibt ihrer Linie treu: Sie kauft Wachstum – und verkauft, wenns läuft. Ob sich die Wette auf die nächste Tech-Revolution diesmal auszahlt, bleibt offen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

