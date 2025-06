JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novo Nordisk von 1000 auf 650 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das niedrigere Kursziel reflektiere die gesunkene Bewertung des Pharmasektors und seine um 16 Prozent gekürzte Gewinnprognose (EPS) für 2026, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts des überragenden Wachstumsprofils der Dänen bis 2030 und der noch viel besseren Aussichten nach 2030 sei aber ein klar höheres Bewertungspotenzial im Vergleich zur EU-Pharmabranche gerechtfertigt./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2025 / 18:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,98 % und einem Kurs von 67,65EUR auf Tradegate (16. Juni 2025, 13:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 650

Kursziel alt: 1000

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A