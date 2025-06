Bärischen Keil aktiviert

Den letzten markanten Rekordstand markierte der NASDAQ 100 Index bei 22.222 Punkten Mitte Februar und ging anschließend in eine gesunde Konsolidierung über. Diese wurde jedoch durch die Zollkeule vom April durch US-Präsident Donald Trump direkt in den Bereich der 2021er-Hochs bei 16.764 Punkten beschleunigt. Schnell aber erholten sich die Kurse wieder und knüpft an die Vorgängerrekorde an. Aber exakt in diesem Bereich wurde ein bärischer Keil ausgebildet und zum Ende der abgelaufenen Woche auf Tagesbasis aufgelöst. Dies lässt nun den Schluss einer erneuten Konsolidierung zu, bietet aber auch hervorragende Chancen, sich auf einem tieferen Niveau wieder in den Markt einzukaufen.

Buy the Drops