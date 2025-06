die sportlichste Version des elektrischen Skoda Kompakt-SUV

vonHS schrieb 13.06.25, 19:26

Wohl Glück gehabt! 🍀



Wegen einer Justizpanne in Hannover

entgeht VW einer Millionenbuße, denn in einem Rechtsstreit rund um mögliche Datenschutzverstöße bei VW fehlte auf einer Beschwerde die Unterschrift eines Staatsanwalts. Deshalb fällt ein Bußgeld für den Konzern in jedem Fall aus, meldete heute der SPIEGEL:



https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/volkswagen-entgeht-millionenbusse-weil-staatsanwalt-unterschrift-vergass-a-ec5c2f9e-1693-4a80-93f8-be9500be096c