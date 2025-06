enomyc schließt weiteren Asset Deal in der Druckereibranche ab

Hamburg (ots) - Die M&A-Experten der Mittelstandsberatung enomyc haben eine

weitere Transaktion im Druckereigewerbe erfolgreich abgeschlossen. So hat die

Sattler Group kürzlich sämtliche Vermögenswerte sowie den Geschäftsbetrieb der

insolventen K+W Kunst- und Werbedruck Hinrich H. Leonhardt Günter Wedekind GmbH

& Co. KG in Bad Oeynhausen übernommen. Verkäufer war der Insolvenzverwalter,

Rechtsanwalt und Steuerberater Martin Schmidt. Er hatte enomyc mit der

Veräußerung der Druckerei beauftragt.



Die Druckerei soll unter dem neuen Eigentümer weiterhin unter dem Namen K+W

Kunst- und Werbedruck GmbH firmieren und wird als eigenständige, 100-prozentige

Tochter der Sattler Media GmbH weitergeführt. Der Standort Bad Oeynhausen soll

erhalten bleiben. Mit rund 800 Mitarbeitenden an sieben Produktionsstandorten

zählt die Sattler Group zu den größten Druckdienstleistern Deutschlands. Das

Unternehmen produziert im Rollen- und Bogenoffset sowie im

Highspeed-Digitaldruck.





"Durch die Zugehörigkeit zur Sattler Group kann K+W sein Portfolio deutlich

erweitern, etwa in den Bereichen Werbebeilage, Akzidenzdruck, Dialogmarketing

und Logistik", so Andrej Kirschke, verantwortlicher Leiter für das Projekt bei

enomyc. Gleichzeitig profitiere die Sattler Group von der langjährigen Expertise

von K+W im Kunst- und Werbedruck.



Das Amtsgericht Bielefeld hatte am 27. Februar 2025 das vorläufige

Insolvenzverfahren für die Kunst- und Werbedruck Hinrich H. Leonhardt, Günter

Wedekind GmbH & Co. KG eingeleitet. Als vorläufiger Insolvenzverwalter wurde RA

Martin Schmidt von der Kanzlei AndresPartner benannt.



Über enomyc:



enomyc ist eine europaweit tätige Beratung für mittelständische Unternehmen und

wurde 2003 mit einer klaren Mission gegründet: Ein krisensicheres, nachhaltiges

und leistungsstarkes Wachstum von Unternehmen im Digitalzeitalter zu fördern.

Inzwischen ist enomyc eine der führenden Unternehmensberatungen für den

Mittelstand mit Standorten in Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, Köln,

Stuttgart, München und Paris.



Seit der Gründung im Jahr 2003 hat enomyc Klienten in mehr als 1.400 Projekten

erfolgreich begleitet und wurde seit 2014 zwölfmal in Folge als "Beste Berater"

(brand eins), seit 2017 achtmal mit dem TOP CONSULTANT Award sowie 2020 von der

WirtschaftsWoche als Deutschlands beste Unternehmensberater ausgezeichnet.



Pressekontakt:



Cathleen Möbius, Head of Marketing

M +49 162 2544 592

T +49 40 300359-77

Neuer Wall 57

20354 Hamburg

mailto:moebius@enomyc.com

http://www.enomyc.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/164573/6056117

OTS: enomyc