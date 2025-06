Weiterer strategischer Investor beteiligt sich an Quimbaya Gold

Quimbaya Gold (CSE: QIM, FSE: K05, WKN:A3DT3C) plante ursprünglich, eine Kapitalerhöhung in Höhe von zwei Millionen kanadischen Dollar (CAD) durchzuführen. Doch der Einstieg einer weiteren strategischen Investorengruppe macht es nun möglich, die Privatplatzierung auf vier Millionen CAD zu verdoppeln. Der Einstieg des Großinvestors belegt nicht nur, dass dieser von Quimbaya Gold und der Explorationsstrategie des Unternehmens in Kolumbien überzeugt ist, sondern belegt auch die Fähigkeit von Quimbaya Gold, selbst in schwierigen Zeiten erfolgreich neues Kapital zu akquirieren.

Alle Teilnehmer an der Kapitalerhöhung eint, dass sie einer langfristigen Vision folgen und diese nun mit einem Investment in Quimbaya Gold umsetzen. Quimbaya selbst sieht dieses Engagement als eine bedeutende Bestätigung seiner regionalen Explorationsstrategie in Kolumbien und der bislang erreichten Fortschritte auf seinem Flaggschiffprojekt Tahami.

Abgeschlossen werden soll die Privatplatzierung voraussichtlich am oder um den 27. Juni 2025 und die neu ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Im Rahmen der aufgestockten Emission kann das Unternehmen bis zu 11.428.572 Einheiten zu einem Preis von 0,35 CAD pro Einheit ausgeben, was einem Bruttoerlös von insgesamt etwa 4.000.000 Dollar entspricht.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einer Option, die zum Erwerb einer weiteren Aktie zu einem Stückpreis von 0,60 CAD berechtigt. Die Option hat eine Laufzeit von 36 Monaten. Eingesetzt werden die neu aufgenommenen Mittel zur Förderung der Exploration auf den von Quimbaya Gold zu 100% kontrollierten drei Goldvorkommen in Kolumbien. Im Vordergrund stehen wird dabei insbesondere das Tahami-Projekt in Antioquia.

Das Tahami-Projekt wird auch weiterhin im Vordergrund stehen

Es hat eine Ausdehnung von 2.023 Hektar, liegt nur 1,8 Kilometer nordöstlich des Segovia Betriebs von Aris Mining und stellt derzeit Quimbayas aussichtsreichstes Projekt dar. Hier sieht Quimbaya Gold das Potenzial für eine Goldentdeckung im Bezirksmaßstab gegeben. Die Arbeiten konzentrieren sich dabei auf einen strukturellen Korridor, der für hochgradige epithermale Adersysteme bekannt ist.

Alexandre P. Boivin, der Präsident und CEO von Quimbaya Gold, zeigte sich hocherfreut über den Einstieg der strategischen Investorengruppe und der massiven Ausweitung der Kapitalmaßnahme. Er erklärte: „Die Überzeugung eines gut informierten, langfristig orientierten strategischen Investors mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz in der Branche spricht Bände. Wir haben immer an die Stärke unseres Portfolios geglaubt, und dieses Kapital erhöht nicht nur unsere Flexibilität, sondern beschleunigt auch unsere Fähigkeit, dieses Potenzial mit unserer bevorstehenden Bohrkampagne unter Beweis zu stellen.“

