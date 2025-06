Börsen Update Europa - 16.06. - FTSE Athex 20 stark +2,27 %

Der TecDAX steht aktuell (13:59:55) bei 3.823,58 PKT und steigt um +0,54 %.

Top-Werte: Kontron +3,20 %, Nordex +2,59 %, Eckert & Ziegler +2,33 %

Flop-Werte: Evotec -1,40 %, Sartorius Vz. -0,47 %, Draegerwerk -0,44 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.324,70 PKT und steigt um +0,99 %.

Top-Werte: Kering +10,41 %, SAFRAN +3,17 %, UniCredit +2,95 %

Flop-Werte: TotalEnergies -2,41 %, Wolters Kluwer -1,03 %, BMW -0,58 %

Der ATX bewegt sich bei 4.393,69 PKT und steigt um +0,98 %.

Top-Werte: Mayr-Melnhof Karton +3,36 %, Lenzing +2,43 %, Erste Group Bank +2,02 %

Flop-Werte: DO & CO -0,94 %, Telekom Austria -0,64 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -0,06 %

Der SMI steht aktuell (13:59:56) bei 12.121,55 PKT und steigt um +0,25 %.

Top-Werte: Sika +2,44 %, ABB +2,13 %, Logitech International +2,04 %

Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -2,01 %, Roche Holding -0,83 %, Partners Group Holding -0,64 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:50) bei 7.754,83 PKT und steigt um +1,30 %.

Top-Werte: Kering +10,41 %, SAFRAN +3,17 %, Societe Generale +3,01 %

Flop-Werte: Renault -6,50 %, TotalEnergies -2,41 %, Pernod Ricard +0,34 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.474,62 PKT und steigt um +0,94 %.

Top-Werte: SKF (B) +2,78 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +2,56 %, ABB +2,13 %

Flop-Werte: Essity Registered (B) -0,93 %, AstraZeneca -0,10 %, SSAB Registered (A) +0,34 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.500,00 PKT und steigt um +2,27 %.

Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +2,73 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,78 %, ALPHA SERVICES AND HOLDINGS +1,63 %

Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -2,02 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,30 %, Piraeus Port Authority -1,28 %