TARGOBANK veröffentlicht Diversity-Report (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Düsseldorfer Bank stellt zum zweiten Mal Übersicht über Diversity-Themen und

-Aktivitäten zusammen

- Bank beschäftigt Menschen aus über 80 Nationen, Altersspanne: 16 bis 67,

ausgewogenes Geschlechterverhältnis, Frauen in Führung: 34 Prozent

- CEO Isabelle Chevelard: "In unserem Unternehmen gibt es keinen Platz für

Diskriminierung."



Die TARGOBANK mit Sitz in Düsseldorf hat ihren diesjährigen Diversity-Report

veröffentlicht. Das Thema ist der Bank nicht nur im laufenden Pride Month

wichtig. Der Report zeigt, wo sie mit Blick auf verschiedene Diversity-Facetten

steht: Die TARGOBANK beschäftigt zum Beispiel Menschen aus über 80 Nationen, in

der Altersspanne 16 bis 67 und hat in der Belegschaft ein ausgewogenes

Geschlechterverhältnis. 34 Prozent der Führungskräfte sind Frauen.







weiter dazu beitragen will, die Vielfalt der Belegschaft zu stärken. "In unserem

Unternehmen gibt es keinen Platz für Diskriminierung", erläutert Isabelle

Chevelard, Vorstandsvorsitzende der TARGOBANK. "Wir möchten allen Mitarbeitenden

ein Arbeitsumfeld bieten, in dem sie so sein können, wie sie sind."



TARGOBANK fördert Bündnisse und Initiativen zum Thema Vielfalt



Das Thema Diversity ist deshalb bereits seit vielen Jahren fester Bestandteil

der Unternehmenskultur: Bereits 2010 hat die TARGOBANK die " Charta der Vielfalt

(https://www.charta-der-vielfalt.de/) " unterschrieben. 2022 haben Mitarbeitende

aus verschiedenen Einheiten der Bank ein Diversity-Manifest

(https://www.targobank.de/de/amc-content/pdf/11-12/diversity-manifest.pdf)

formuliert, in dem sich die TARGOBANK zu allen Facetten der Vielfalt bekennt.

Anfang 2023 erklärte sie als eine der Erst-Unterzeichnerinnen ihre Unterstützung

für das Bündnis " Gemeinsam gegen Sexismus (https://www.linkedin.com/posts/targo

bank_baesndnisgemeinsamgegensexismus-gemeinsamgegensexismus-activity-70319252032

07094273-pQWX/) ".



Auch 2024 setzte sich die TARGOBANK mit verschiedenen Maßnahmen für Inklusion,

Vielfalt und Chancengleichheit ein. So beteiligte sie sich zum Beispiel erstmals

am inklusiven Job-Tausch-Projekt Schichtwechsel (https://www.linkedin.com/posts/

targobank_bankechtanders-targobank-schichtwechsel-activity-7259883039822893058-U

A8n/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop) . Ebenfalls seit 2024 erhalten

Mitarbeitende bei Geburt oder Adoption eines Kindes eine "FamilienStartZeit": Es

gibt nun fünf statt bisher einen Tag bezahlten Sonderurlaub, damit ein möglichst

gelassener Start ins Familienleben gelingt. Ein Anliegen der TARGOBANK ist es

Ein Anliegen der TARGOBANK ist es auch, Geflüchteten berufliche Perspektiven zu bieten. Auch im Berichtsjahr





