Universal Digital Inc. kündigt „Bitcoin Treasury Strategy“ in ganz Nordamerika und Asien an

Unternehmen beginnt mit Aufstockung von Bitcoin-Reserven und unterzeichnet unverbindliche strategische Absichtserklärung mit der japanischen Firma GFA Co., Ltd.

- Ziel ist der Aufbau von Bitcoin-Reserven im 25 Billionen USD schweren Börsenmarkt Asiens

Vancouver, British Columbia – 16. Juni 2025 / IRW-Press / Universal Digital Inc. (das „Unternehmen“ oder „Universal Digital“) (CSE: LFG, FWB: 8R20) freut sich, die Einführung seiner „Bitcoin Treasury Strategy“ bekannt zu geben, die eine wichtige Säule im Kapitalallokationsprogramm des Unternehmens bilden wird. In einem ersten Schritt hat das Unternehmen mit der ordnungsgemäßen Veräußerung seiner bestehenden AltCoin-Bestände begonnen. Der Erlös daraus wird im Rahmen eines neuen Reservenmodells umgeschichtet und für den Aufbau einer Bitcoin-Reserve verwendet.

Ziel dieser Strategie ist es, den Nettoinventarwert langfristig zu steigern und das Unternehmen auf den globalen Trend des Aufbaus digitaler Vermögenswerte im institutionellen Bereich einzustimmen. Universal Digital betrachtet Bitcoin als Ergänzung zu seinen Kapitalreserven und plant eine transparente und phasenweise Umsetzung seiner Strategie.

Im Rahmen dieser Initiative plant das Unternehmen Kooperationen mit börsennotierten Unternehmen in ganz Asien. Hier will man Bitcoin-Treasury-Modelle implementieren und das wachsende Interesse von Institutionen und Privatkunden an digitalen Vermögenswerten sowie die zunehmende Offenheit für Blockchain-basierte Finanzinnovationen in der Region nutzen. Laut Chainalysis entfielen zwischen Juli 2023 und Juni 2024 rund 8,9 % des weltweiten On-Chain-Transaktionsvolumens von Kryptowährungen auf Ostasien; für den Großteil der Aktivitäten waren institutionelle und professionelle Anleger in Märkten wie Japan, Südkorea und Hongkong verantwortlich. ¹

Um diese regionale Ausrichtung entsprechend zu fördern, schloss das Unternehmen am 12. Juni 2025 eine unverbindliche Absichtserklärung („MOU“) mit der Firma GFA Co., Ltd. („GFA“), einem an der Tokyo Stock Exchange notierten, diversifizierten Finanz- und Technologiekonzern (TSE: 8783). Die MOU legt einen partnerschaftlichen Rahmen für die gemeinsame Weiterentwicklung von Unternehmensfinanzierungsmodellen auf Bitcoin-Basis in Japan fest.