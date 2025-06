American Power Systems fügt neuen Toyota Land Cruiser 300 hinzu 3.3L Diesel Doppel-Lichtmaschinenhalterung

Mit dem Kit kann der Benutzer die Leistung des Fahrzeugs mit den 12-, 24- oder 48-Volt-Hochleistungsgeneratoren von APS erhöhen, was zu 12-12-, 12-24- oder 12-48-Sekundärsystemkonfigurationen mit minimalen Änderungen an der OE-Konfiguration unter der Motorhaube führt.

DAVENPORT, Iowa, 16. Juni 2025 /PRNewswire/ -- American Power Systems, Inc. hat einen Doppel-Lichtmaschinen-Halterungssatz vorgestellt, der dem beliebten Toyota Land Cruiser 300 mehr Leistung verleiht. 3.3L Dieselmotor. APS bietet jetzt doppelte Lichtmaschinenhalterungen für 3.3L-Diesel- und 3.5L-Benzinversionen von 2022 und neuer an, zusammen mit Hochleistungslichtmaschinen und Kits für hohe Leerlaufdrehzahlen, wodurch APS-Kunden eine vollständige Palette von Stromversorgungslösungen für ihren Land Cruiser 300 erhalten.

APS bietet auch mehrere Hochleistungs-Generatoren an, die speziell für den Land Cruiser 300 entwickelt wurden, darunter die neuesten 290-Ampere- und 390-Ampere-Generatoren Ultra Performance at Idle (UPI), die 255- und 360-Ampere-HPI-Generatoren sowie High-Leerlauf-Kits sowohl für den 3.3L-Diesel als auch für den 3.5L-Gasmotor.

„Durch die Bereitstellung einer vollständigen Palette von Stromversorgungsprodukten für den Land Cruiser 300 können sich unsere Kunden auf robuste und vielseitige Lösungen verlassen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, ganz gleich, ob sie in abgelegenem Gelände navigieren oder zusätzliches Gewicht in gefährlichen Umgebungen tragen müssen", so Amy Lank, President & CEO von APS. „Wir von American Power Systems bieten unseren Kunden Innovation und Zuverlässigkeit bei jedem Schritt, damit sie ihre Aufgaben erfüllen können, egal, wohin die Mission sie führt."

Mehr Leistung für mehr Sicherheit und Vernetzung im Einsatz

APS hat eine lange Tradition in der Entwicklung von langlebigen, leistungsstarken OE-Ersatzgeneratoren für verschiedene Toyota-Plattformen, einschließlich der früheren Land Cruiser-Serien, Hilux, Fortuner, Tacoma, Tundra, Hi Ace und Regius, unter anderem. Um sicherzustellen, dass die Produkte von APS die Anforderungen an Qualität und Leistung erfüllen, werden alle neuen Produkte einem strengen technischen Prozess unterzogen und Dabei werden die Industriestandards für Langlebigkeit eingehalten.

Besuchen Sie die folgenden Seiten für Produktinformationen.

APS LC300 3.3L Diesel:

255HPI-Lichtmaschine: 255H0W0301H952S9 (255A, 12V)

290UPI-Generator: 2900W0301952 (290A, 12V)

360HPI-Lichtmaschine: 360H0W0301H952S9 (360A, 12V)

390HPI-Lichtmaschine: 3900W0301952 (390A, 12V)

Bausatz für hohen Leerlauf: APSLC300-33L-22ADJ

Doppelter Lichtmaschinenhalterungssatz: TLCMK3.3-0W030-6LF zur Verwendung als sekundärer Großgenerator in verschiedenen Konfigurationen 12-12, 12-24, 12-48

APS LC300 3.5L Gas (Benzin):

255HPI-Lichtmaschine: 255H0W0401H648S9 (255A, 12V)

290UPI-Generator: 2900W0401648 (290A, 12V)

360HPI-Lichtmaschine: 360H0W0401H648S9 (360A, 12V)

390UPI-Lichtmaschine: 3900W0401648 (390A, 12V)

Bausatz für hohen Leerlauf: APSLC300-35L-22ADJ

Doppelter Lichtmaschinenhalterungssatz: TLCMK3.5-0W060-I6LF zur Verwendung als Sekundärgenerator in den Konfigurationen 12-12, 12-24, 12-48

