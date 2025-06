PVA TePla - Aktie legt am 16.06.2025 stark zu

Am heutigen Handelstag konnte die PVA TePla Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,87 % im Plus. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

PVA TePla ist ein führender Anbieter von High-Tech-Anlagen für die Materialbearbeitung, insbesondere in der Halbleiter- und Solarindustrie. Das Unternehmen bietet spezialisierte Vakuum- und Hochtemperaturanlagen sowie Kristallzuchtsysteme an. Hauptkonkurrenten sind Aixtron und Applied Materials. PVA TePla zeichnet sich durch innovative Technologien und eine starke internationale Präsenz aus.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von PVA TePla einen Gewinn von +34,48 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PVA TePla Aktie damit um +6,40 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,50 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei PVA TePla auf +43,16 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,97 % geändert.

PVA TePla Aktien Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,40 % 1 Monat +12,50 % 3 Monate +34,48 % 1 Jahr +9,88 %

Informationen zur PVA TePla Aktie

Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 413,25 Mio.EUR wert.

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: PVA TePla AG / Aktienrückkaufprogramm PVA TePla AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation 16.06.2025 / 08:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News …

EQS Post-admission Duties announcement: PVA TePla AG / Share Buy-back Programme PVA TePla AG: Release of a capital market information 16.06.2025 / 08:30 CET/CEST Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a …

PVA TePla Aktie jetzt kaufen?

Ob die PVA TePla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PVA TePla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.